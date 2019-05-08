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Тульская область готовится к открытию пляжного сезона
Фото из архива Myslo.

Тульская область готовится к открытию пляжного сезона

Фонд развития Тульской области «Перспектива» окажет муниципалитетам содействие в приобретении необходимого оборудования.

Губернатор Алексей Дюмин провел совещание по вопросу создания зон отдыха и пляжных зон в муниципальных образованиях. Глава региона подчеркнул, что сейчас область активно готовится к открытию пляжного сезона.

Раннее на одном из оперативных совещаний Алексей Дюмин поставил министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову задачу совместно с главами администраций муниципалитетов подготовить предложения по обустройству зон отдыха и мест для купания в наиболее посещаемых местах.

- Наша задача — обустроить специальные пляжные зоны и зоны отдыха, которые будут располагаться удобно для жителей и отвечать всем нормам безопасности. Организованный отдых на специально отведенной для этого территории снизит нагрузку на окружающую среду, уменьшит риск пожаров и засорения лесов, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Юрий Панфилов доложил, что такие места выбраны совместно с главами муниципальных образований. На четырех пляжах в Суворове, Узловой, Кимовском и Чернском районах, в этом году будут установлены вышки спасателя, специальные настилы, кабинки для переодевания, столы, лавки и урны, а также оборудование для обозначения мест купания.

Также министр доложил, что в четырех зонах отдыха будут установлены детские площадки, информационные стенды, беседки, урны, кострища или мангалы в городах Алексин, Тула, Новомосковск и Белевском районе.

Алексей Дюмин поддержал внесенные предложения. По инициативе губернатора фонд развития Тульской области «Перспектива» окажет муниципалитетам содействие в приобретении необходимого оборудования.

- В кратчайшие сроки необходимо определить балансодержателя имущества. Кроме того, должен быть установлен порядок пользования площадками. Также совместно с правоохранительными органами необходимо проработать, как будут патрулироваться эти территории, чтобы соблюсти порядок и безопасность пребывания людей, — отметил Алексей Дюмин.

Соответствующее поручение глава региона дал своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину. ?

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:33 +2
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