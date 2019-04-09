Тульские каратисты выступили на Кубке России

В общекомандном зачете наш регион занял второе место, набрав 8 золотых, 17 серебряных и 33 бронзовых наград.

В Москве прошел 30-й открытый Кубок России по полноконтактному каратэ (косики каратэ). Тулу на этих соревнованиях представляли 60 спортсменов из двух клубов: каратэдо «Чемпион» и клуб смешанных единоборств «Русь».

В первый день турнира на татами боролись каратисты в возрастных группах 6−7, 8−9, 10−11, 12−13 и 14−15 лет.

В ката и кумитэ (свободные поединки) туляки постарались отстоять честь региона и показать высокий уровень технической подготовки. По итогам первого дня соревнований победителями стали:

Виктория Новикова,

Маргарита Новикова,

Анастасия Батовкина,

Артемий Казаков.

Серебро завоевали Ольга Максакова, Кирилл Щербавичус, Ульяна Голосова, Юлия Разикова, Василий Воеводин, Павел Дяблов, Глеб Свиридкин. Бронзовые медали добыли Амира Керимова, Серафима Рыжова, Ксения Лазарева, Иван Евдокимов, Сергей Костюшко, Анатолий Ермаков, Максим Клименко, Николай Носов, Николай Звягинцев, Сергей Черников, Анатолий Федосейкин.

Во второй день выступали спортсмены старших возрастов (16−17 лет, 18 лет и старше), а также проходили поединки в командном кумитэ. Первые места в своих весовых категориях заняли:

Даниил Зеликов,

Станислав Максаков,

Алексей Кондратьев.

Вторые места заняли Илья Климов, Артем Чумак, Алексей Клименко, Григорий Суворинов. Третьими стали Александр Кирилин, Алексей Назаров, Ринат Азеев, Денис Маргин, Феликс Чернопятов, Николай Панин, Анна Чернопятова, Дарья Кувшинова.

В командных поединках (кумитэ) команда девочек «Тула» завоевала бронзу (Голосова Ульяна, Рыжова Серафима, Лазарева Ксения). Мальчики из команды «Тула-1» стали серебряными призерами (Воеводин Василий, Клименко Максим и Дяблов Павел).

«Тула -2» добыли бронзовые медали (Носов Николай, Клименко Кирилл, Кирилин Александр). «Тула-3» — серебряные (Назаров Алексей, Климов Илья, Чекулаев Федор). Ребята из «Тулы-4» стали бронзовыми призерами (Зыликов Даниил, Чумак Артём, Маргин Денис).

В общекомандном зачете Тульская область заняла второе место, набрав 8 золотых, 17 серебряных и 33 бронзовых наград.

Спортсменов подготовили тренеры Григорий Суворинов, Станислав Максаков, Кондратьев Алексей, Борис Яценко.