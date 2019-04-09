В Туле на ремонт трещин в асфальте потратят 10 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В этом году в планах администрации отремонтировать 50 километров этого дорожного дефекта.

Сейчас активные работы по ликвидации трещин ведутся на Московском шоссе. Его ремонтировали еще в 2013 году. Гарантийный срок эксплуатации дороги закончился, и теперь ее необходимо поддерживать в нормативном состоянии. Местами на асфальте образовались трещины. Их заделывают, чтобы не разрастались в ямы.

Начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Борисов:

Дмитрий Борисов – В прошлом году мы заключили контракт на 60 км трещин. Осенью заделали 10 км. В этом году еще 50 километров дорожного дефекта будет исправлено. Так мы сохраняем дорожное полотно дольше, чтобы потом не делать ямочный ремонт дорогостоящим литым асфальтом. Общая стоимость контракта составляет 10 млн рублей.

Гарантийный срок таких работ составляет от одного года.

Работы по заливке трещин на асфальте начаты с въездных магистралей: Московского шоссе, ул. Октябрьской. Дальше ремонтные работы продолжат в сторону центра, будут отремонтированы все въездные магистрали. Планируется залить трещины и на пр. Ленина.