новости
новости
Регистрация
В Туле на ремонт трещин в асфальте потратят 10 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на ремонт трещин в асфальте потратят 10 млн рублей

В этом году в планах администрации отремонтировать 50 километров этого дорожного дефекта.

Сейчас активные работы по ликвидации трещин ведутся на Московском шоссе. Его ремонтировали еще в 2013 году. Гарантийный срок эксплуатации дороги закончился, и теперь ее необходимо поддерживать в нормативном состоянии. Местами на асфальте образовались трещины. Их заделывают, чтобы не разрастались в ямы.

Начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Борисов:

Дмитрий Борисов

– В прошлом году мы заключили контракт на 60 км трещин. Осенью заделали 10 км. В этом году еще 50 километров дорожного дефекта будет исправлено. Так мы сохраняем дорожное полотно дольше, чтобы потом не делать ямочный ремонт дорогостоящим литым асфальтом. Общая стоимость контракта составляет 10 млн рублей.

Гарантийный срок таких работ составляет от одного года.

Работы по заливке трещин на асфальте начаты с въездных магистралей: Московского шоссе, ул. Октябрьской. Дальше ремонтные работы продолжат в сторону центра, будут отремонтированы все въездные магистрали. Планируется залить трещины и на пр. Ленина.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:33 +2
Другие статьи по темам
Событие
трещиныдороги Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле у школы рядом с Баташевским садом нашли скелет
В Туле у школы рядом с Баташевским садом нашли скелет
Тульские каратисты выступили на Кубке России
Тульские каратисты выступили на Кубке России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.