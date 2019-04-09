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Есть идея - посадить пятую Аллею Доброты!

Есть идея - посадить пятую Аллею Доброты!

Команда портала Myslo и газеты Слобода приглашают всех желающих на традиционную апрельскую посадку деревьев

Дорогие друзья, приглашаем всех желающих вместе с нами посадить деревья.

Напомним, что основателями Аллеи Доброты были Андрей Архипов (он же Бюргер), Татьяна Романова (она же Romaniia) и Виктор Зайцев (он же падре Розарио, он же Розарио Агро).

- Что мы, хуже Белоусова?! Для начала посадим 30-40 деревьев. А там, глядишь, и другие люди подтянутся, еще посадят. И станет это хорошей традицией, - написал в редакцию в 2015 году Андрей Архипов

Идею поддержали многие наши читатели и пользователи портала. Вместе с вами мы посадили

- в 2015 году 35 лип и 7 берёзок на Аллее Доброты в сквере во 2-м проезде Металлургов.

- в 2016 году 50 лип на Молодёжном бульваре в Заречье (за «СПАРом» на пересечении улиц Пузакова и Октябрьской). Так родилась Аллея Доброты-2. Получилось очень классно

- в 2017 году 50 елочек вокруг детской площадки у Щегловского монастыря. Они стали нашей Аллеей Доброты-3.

- в 2018 году  78 лип и кленов на Пролетарской набережной Упы стали Аллеей Доброты-4.

В этом году мы предлагаем посадить 5-ю Аллею Доброты в сквере возле главного корпуса Тульского педуниверситета на пр. Ленина.

Этот сквер когда-то давным-давно был внутри трамвайного разворотного кольца.

Вернее, сквером он тогда и не был – просто участок, засаженный деревьями и кустарником.

В 2007 году сквер благоустроили ландшафтные дизайнеры из города-побратима Могилева – разбили клумбы, поставили лавочки, сделали освещение. К сожалению, фотографий ДО и ПОСЛЕ этого благоустройства в архиве редакции не сохранилось. Зато нашлась газетная статья - как планировали делать Могилевский сквер.

Сквер после благоустройства стал называться Могилевским, на него потратили около 12,5 млн. руб.

Затем сквер несколько раз ремонтировали, правда, при этом он безвозвратно терял деревья и кустарники.

В 2017 году сквер отдали в концессию ООО «Тула-Ресторатор». Это первый такой опыт в Туле, когда реконструкцию муниципального имущества по  соглашению выполняет частная организация.

По проекту сквер должен выглядеть вот так

Сейчас, согласно описи, в сквере растут 162 дерева (из них 50 - маленькие редко посаженные туи, местами уже погибшие). Согласитесь, явно мало для такой территории, тем более, что рядом проходят оживленные городские магистрали.

Мы планируем сажать липы и, возможно, сирень, рябины и ели (что подскажут ландшафтные дизайнеры и специалисты питомника). И будем рады, если у кого-то сохранились старые фотографии этого зеленого оазиса. Может быть, вы знаете, какие деревья и кустарники раньше росли в сквере? Например, там точно была симметричная посадка лиственниц, сейчас от нее осталось всего 6 деревьев (2 - в левой части, ближе к ул. Руднева, и 4 - в правой части). Погибли можжевельники и молодые ели, посаженные при реконструкции. Жалко деревья. Но ведь в наших руках все восстановить. Как гласит китайская пословица: лучшее время для посадки дерева - 20 лет назад, а если не тогда, то прямо сейчас!

Итак, 27 апреля в 10.00 команда «Слободы» будет сажать в Могилевском сквере деревья. Одобрение концессионера и согласование в администрации Центрального района получены. Если вы хотите присоединиться, приезжайте в назначенный день и час. Инструмент обещает выделить администрация. У нас будет задорная музыка, горячий чай и отличное настроение. Работы хватит на всех! Сделаем вместе наш город зеленым и добрым!

 

 

 

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 18:23 +20
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