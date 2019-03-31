«Тулица» проиграла в первом домашнем матче полуфинала

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Ответная игра состоится сегодня в 18.00 в «Новом поколении». Волейболисткам нужна ваша поддержка!

В субботу, 30 марта, в Туле состоялась третья игра полуфинала чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». «Тулица» на своей площадке принимала череповецкую «Северянку».

Поддержать тульских волейболисток собралось довольного много болельщиков. Как сообщает клубная пресс-служба, зал «Нового поколения» с трудом смог вместить всех желающих посмотреть матч полуфинала. Благодаря усилиям организаторов удалось добавить к 300-м имеющимся сидениям еще около 250-ти «приставных» стульев. Тем не менее, свободных мест в зале не осталось.

Атмосфера была потрясающая — болельщики «Тулицы» и «Северянки» постоянно поддерживали свои команды, не замолкая ни на минуту.

Первую партию гостьи выиграли со счетом 25:21. Во втором отрезке игры снова больше повезло нашим соперницам. Борьба была на равных, но «Северянке» удалось вырвать победу в конце партии — 25:23.

В третьей партии «Тулице» удавались очень неплохие отрезки игры, несколько раз наша команда вела в счете. Тем не менее, выиграть сет наши спортсменки не смогли, отдав его гостьям со счетом 20:25.

Итоговый счет — 3:0 в пользу «Северянки» и 2:1 — в серии до трех побед.

Отметим, что в составе основной команды были заявлены три молодые волейболистки из дубля — Софья Сычева, Светлана Голикова и Дарья Корбасова.

Кстати, определился первый финалист этого сезона. Им стал ВК «Спарта» из Нижнего Новгорода. Они победили «Приморочку» со счетом 3:2, сделав счет в серии 3:0.

Сегодня, 31 марта, состоится четвертая игра полуфинала. Матч пройдет в 18.00 в СК «Новое поколение» (Тула, ул. Металлургов, 22-а). Онлайн трансляцию поединка можно будет посмотреть на Youtube канале ВК «Тулица».