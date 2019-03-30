В Туле пройдёт финал регионального чемпионата по мини-футболу

Чемпионат Ассоциации мини-футбола Тульской области выходит на финишную прямую, и пора получить ответ на главный вопрос сезона 2018/19 года: кто станет чемпионом в Суперлиге?

Вполне возможно, что ответ на этот вопрос все смогут получить уже в воскресенье, 31 марта. В рамках 28-го тура Чемпионата Ассоциации мини-футбола Тульской области в Суперлиге состоится встреча главных претендентов на золотые награды: «Экспресс офис» и «Мастер К».