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В Туле пройдёт финал регионального чемпионата по мини-футболу

В Туле пройдёт финал регионального чемпионата по мини-футболу

Матч состоится в спортивном комплексе ТулГУ в воскресенье, 31 марта.

Чемпионат Ассоциации мини-футбола Тульской области выходит на финишную прямую, и пора получить ответ на главный вопрос сезона 2018/19 года: кто станет чемпионом в Суперлиге?

Вполне возможно, что ответ на этот вопрос все смогут получить уже в воскресенье, 31 марта. В рамках 28-го тура Чемпионата Ассоциации мини-футбола Тульской области в Суперлиге состоится встреча главных претендентов на золотые награды: «Экспресс офис» и «Мастер К».

Матч пройдёт в спорткомплексе ТулГУ (пр-т Ленина, 84, к. 1), начало – в 13.00. Вход свободный, приглашаются все желающие.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:08 +1
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