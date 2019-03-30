Жителей Узловского района осудили за оскорбление полицейских

В Узловой рассмотрены уголовные дела в отношении местных жителей, обвиняемых в публичном оскорблении представителя власти при исполнении должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 30 января в пос. Каменецкий проходила встреча главы районной администрации с населением. Находившаяся в зале женщина нарушала общественный порядок – участковый уполномоченный ОМВД России по Узловскому району вывел гражданку из зала и потребовал покинуть здание – женщина ответила отказом и публично оскорбила сотрудника полиции. Суд приговорил её к штрафу в десять тысяч рублей.

Аналогичное преступление совершил ещё один местный житель – 15 февраля он был задержан на проходной завода за хулиганство. Мужчина отказался выполнять законные требования сотрудников полиции и публично оскорбил их. Судом ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства.