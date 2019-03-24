В Суворове нашли двух потерявшихся в лесу подростков

У ребят были при себе мобильники, но связь отсутствовала.

В Суворовском районе полицейские нашли двух 15-летних подростков, потерявшихся в лесу.

Сообщение об их пропаже поступило в полицию субботним вечером, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. Незамедлительно по тревоге был поднят весь личный состав межмуниципального отдела МВД. Также помощь полицейским оказывали волонтёры.

На спецтехнике разыскивающие объезжали лесную заболоченную местность, где потерявшиеся, предположительно, находились, пытаясь связаться с ними.

Подростки, идя по лесу, смогли найти участок, где ловила мобильная связь, и описали приметы своего местонахождения. Благодаря этому сотрудники полиции, волонтёры и другие оперативные службы района смогли их быстро найти. Ребята провели в лесу менее трёх часов, по предварительным данным, угроз их жизни и здоровью нет.