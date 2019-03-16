«Арсенал» обыграл «Енисей» со счетом 2:0

Фото ПФК «Арсенал»

16 марта тульский «Арсенал» провел первый матч в 2019 году на родном стадионе — сыграл с красноярским «Енисеем». Текстовая трансляция матча от Myslo!

Матч окончен. «Арсенал» празднует победу под звуки гимна клуба! Обыграли «Енисей» со счетом 2:0 — оба гола шедевральные, можно пересматривать и пересматривать! Спасибо «Арсеналу» за игру, болельщикам за невероятную атмосферу. До встречи!

90+3' Ничего не произошло в добавленные три минуты, арбитр дает свисток об окончании матча.

90+1' Три минуты добавлено к основному времени матча.

90' Ребята, наша любимая замена. Гурам Аджоев-младший меняет Луку Джорджевича. Пусть мальчик поиграет, пока ведем в счете… Хоть минутку. Он как талисман — выходит на поле, когда мы выигрываем)

90' Берхамов с жаром входит в игру и бьет после стеночки с партнером — не попал.

89' И сразу же провожаем героя предыдущего эпизода: Кантемир Берхамов выходит на замену Игорю Горбатенко.

88' Горбатенко показывает класс, забивая мяч из-за пределов штрафной площади «Енисея». Еще один гол-красавец в исполнении тульского «Арсенала»!

88' 2:0!!! ГОРБАТЕНКО!!!

87' Джорджевич получает пас в центре штрафной, не стал обыгрывать, а ударил с разворота — накрыли.

86' Не сумели гости выжать ничего из этого эпизода — Данченко решил хитренько сыграть через Саркисова, но тот не разгадал его задумку. Провал…

85' Кадири сфолил на Соболеве (зацепил его за ногу). Опасный штрафной у «Енисея».

83' Кангва отдает шикарную передачу на Джорджевича, который в борьбе с Данченко все-таки дотягивается до мяча и головой направляет его в ворота «Енисея». Увы, мяч только чиркает по сетке сверху.

81' Следом первую перестановку делает Игорь Черевченко — вместо Ткачева игру продолжит Костадинов.

81' Последняя замена у «Енисея» — уходит Арсен Хубулов, вместо него появляется Михаил Комков.

79' Болельщики на трибунах зажгли огни мобильных телефонов и дружно скандируют «Нужен гол».

78' А теперь здорово досталось Горбатенко — Огуде ногой сильно ударил его в туловище. Долго Игорь пытается прийти в себя, лежа на газоне. Но, вроде, замена прямо сейчас не требуется.

76' Али Гаджибеков на газоне после столкновения с Джорджевичем. К счастью, арбитр не счел этот эпизод поводом для второго предупреждения нашему нападающему.

72' Левашов затягивает время (пытается, видимо, прийти в себя после эпизода с Кутьиным), за что получает желтую карточку.

71' ЧУДО! Чудо сейчас спасло «Арсенал» от неминуемого гола… Кутьин не сумел забить, находясь в каких-то САНТИМЕТРАХ от линии ворот!!! Отправил мяч куда-то высоко в воздух, за ворота. По старой памяти сыграл за «Арсенал»?..

69' А вот и вторая желтая для «Енисея» — Дмитрий Ятченко наказан за грубую игру против Кангвы.

68' Данченко наносит удар по воротам Левашова с угла штрафной площади, целясь в дальний угол. Мимо.

65' Джорджевич попытался пробить из центра штрафной через себя, но промахнулся мимо мяча. Как-то не задалось у обеих команд во втором тайме.

63' Соболев и Ткачёв неприятно столкнулись в верховом единоборстве. Вроде обошлось без травм.

62' Григалава пришёл в штрафную гостей на угловой и пробил головой после подачи Комбарова — выше ворот получилось.

60' Хубулов со стандарта решил нанести прямой удар издалека, но мяч рикошетом ушел с заданного курса.

59' Ого, и еще одна желтая для «Арсенала» — на этот раз Ткачеву за грубую игру против Огуде. Неприятно…

58' Хубулову досталось в центре поля от Горбатенко. Арбитр считает, что это повод для желтой карточки…

56' Последовал угловой у ворот «Арсенала» — Левашов был готов сам отразить навес в штрафную, но защитники канониров действуют надежно. Выносят мяч и заодно отправляют шустрого Кангву в контратаку. Эванс промчал по правому краю и выполнил передачу к штрафной, на Горбатенко. Игорь в касание пробил, но защитник гостей сумел-таки мяч заблокировать.

55' Навалился «Енисей»! Данченко завершил очередную атаку гостей плотным ударом по воротам метров с 30-ти — Левашов в прыжке спасает!

52' Очередь Соболева. Наносит очень дальний удар, мяч полетел неточно. Левашов, впрочем, контролировал ситуацию.

50' Саркисов сейчас пробил и попал в сетку ворот «Арсенала» с внешней стороны. Пожадничал, не поделился мячом с Соболевым, который выжидал пас от партнера на линии вратарской в полном одиночестве… Но нам это только на руку.

49' Кутьин с Беляевым обменялись фолами. К счастью, до серьезных повреждений дело не дошло. Как и до предупреждений.

46' Сразу две перестановки проводит Дмитрий Аленичев в своей команде во время перерыва. Вместо Константина Савичева на поле появляется Артур Саркисов. А вместо Александра Зотова игру продолжит Александр Соболев.

46' Второй тайм!

Давай, «Арсенал», забивай еще!

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами. Своими впечатлениями от первого тайма поделились Джорджевич и Савичев — два игрока, которым арбитр вынес предупреждения по ходу 45 минут матча.

Лука Джорджевич, нападающий «Арсенала»:

- Довольно тяжелая игра, тяжелое поле. Хорошо, что удалось забить. Надо продолжать в таком же ключе второй тайм и не давать шанса сопернику. Эпизод с желтой карточкой — не видел соперника, поэтому и задел его. Но давать желтую в самом начале игры неправильно. Вообще в первом тайме много фолов было — наверное, тоже из-за качества поля. Но мы такую игру и ожидали.

Константин Савичев, полузащитник «Енисея»:

- Сложная игра, поле вынуждает больше бороться. Но ничего, думаю, сейчас отыграемся. Гол — результат не индивидуальной ошибки, а целой цепочки.

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. 1:0 — с таким счетом приятно уходить на перерыв. Мирзов подарил нам шикарный гол, как знать — возможно, лучший в этом туре! Впрочем, «Енисей» тоже неплохо огрызается. Вспомнить только момент Огуде после стандарта в исполнении Хубулова — тогда только перекладина спасла «Арсенал». С нетерпением ждем второй тайм!

45+1' Свисток на перерыв. Уходим на 15-минутный отдых со счетом 1:0 в нашу пользу.

45' Подача Хубулова в штрафную «Арсенала» привела только к быстрой контратаке от туляков — за верховой мяч никто из красноярцев не зацепился. Впрочем, игроки «Енисея» успели вернуться на свою половину поля и отбились от канониров.

42' Успокаивается игра к перерыву. Все основные события разворачиваются в основном в районе центрального круга.

40' Мирзов забегает в штрафную площадь «Енисея» и отдает пас на Ткачева, который был прямо перед вратарской. Но увы, его прерывает Огуде — чем, возможно, спасает свою команду от второго гола. Очень уж хорошую комбинацию разыгрывали туляки.

36' Эх, а сейчас Мирзов не поспел к мячу после отличной передачи от Альвареса из глубины.

33' «Арсенал» тоже не собирается прохлаждаться. Продолжаем атаковать! Джорджевич направил мяч во вратарскую, но там Юрченко был расторопнее всех.

32' И еще одна попытка гостей: подача на дальний край штрафной, где Савичев был готов пробить с острого угла. Левашов на месте — забирает мяч в руки.

31' «Енисей» попытался огрызнуться. Кутьин после навеса партнера выиграл воздух и пробил головой, но слабо и неточно получилось.

29' Мирзов получает мяч на углу штрафной площади, ловко обыгрывает двоих соперников (Данченко и Огуде), и по необычной траектории отправляет мяч в ворота, точно в дальнюю девятку. Какое красивое исполнение! Празднуя, Мирзов показывает в камеры надпись на нижней футболке со словами «Новая Зеландия, скорбим». Напомним, там накануне произошел теракт — при нападении на мечети погибли 49 человек.

29' ГООООЛ!!! Мирзов забивает — 1:0 в пользу «Арсенала»!!!

27' Хубулов исполнял угловой у ворот Левашова. Перед тем как подать в штрафную, зачем-то поднял вверх обе руки… Что бы это значило? В любом случае, опасным этот угловой не получился, в отличие от предыдущего стандарта в исполнении Хубулова.

24' «Арсенал», похоже, слегка обескуражен. Сейчас не получилась у наших очередная атака. Юрченко даже понервничать не пришлось — просто дождался мяча, который неспешно закатился в штрафную площадь.

22' И да, мы не ошиблись — момент получился опаснейший. После подачи Хубулова до мяча, обыгрывая Альвареса, добирается Огуде. И бьет по воротам Левашова! Перекладина! Первый голевой момент в игре получился у гостей.

21' Данченко зарабатывает опасный штрафной для своей команды.

19' Первый угловой в игре — у ворот Юрченко. После подачи Комбарова игроки «Енисея» вынесли мяч.

17' А теперь желтая карточка показана гостям — «отличился» Савичев, очень грубо сыграл против Резиуана Мирзова.

15' Горбатенко выполнил пас к краю штрафной, на Мирзова, тот качнул защитника и пробил. Увы, на пути мяча оказался Огуде.

12' Еще одно нарушение красноярцев — на этот раз Кадири досталось от Сарра. Штрафной недалеко от ворот Юрченко бил Горбатенко — жаль, но и из этого момента «Арсеналу» не удалось ничего выжать. Мяч неудачно принял Мирзов и упустил его за лицевую.

11' А теперь правила нарушили гости на Горбатенко. Дальний штрафной исполнил Ткачев — но попал в стенку. Причем состояла она всего из двух игроков… Это еще надо было так прицелиться!

9' Ого, первая желтая карточка в игре. Получает ее Лука Джорджевич — заехал локтем по лицу Грицаенко.

7' Для мартовского матча, проходящего прохладным субботним вечером, на трибунах довольно много болельщиков. Соскучились туляки по большому футболу!

6' Кангва через центр разгонял атаку с ходу, но Джорджевич вовремя не сумел подключиться к партнеру и продолжить начатое.

4' А вот ответная атака от «Арсенала». Причем проводит ее защитник Виктор Альварес! Он здорово подключился к атаке, прошел с мячом в штрафную, но сразу с тремя соперниками справиться не сумел.

3' Газон тульского стадиона, конечно, еще немного лысоват и на экране смотрится не слишком эстетично. Впрочем, допуск для проведения игр получен — это самое главное. А трава скоро вырастет, синоптики как раз обещают потепление.

2' «Енисей» провел атаку с правого фланга. Завершилась она прострелом к линии штрафной, но оттуда Савичеву пробить по воротам не дали.

1' Обратим внимание на состав «Енисея»: сразу двое игроков, Александр Зотов и нападающий Александр Кутьин, прекрасно знакомы тульским болельщикам — ранее они выступали за «Арсенал».

1' Стартовый свисток.

Вперед, «Арсенал»!

0' Команды уже выходят на поле. На поле тульского стадиона «Арсенал» — какая радость для болельщиков! Скоро начинаем.

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, красноярцы — в синей. Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Антураж перед матчем «Арсенал» — «Енисей» в мини-фоторепортаже от пресс-службы тульского клуба:

0' «Арсенал» сейчас, набрав 24 очка, делит восьмое место с «Ахматом». За плечами оружейников уже в этом году — сенсационная победа над ЦСКА, выход в ½ Кубка России и ничья с «Ростовом» в прошлом туре. «Енисей» пока подобными успехами похвастаться не может… Команда Дмитрия Аленичева на данный момент занимает последнее место, набрав всего 11 очков. В прошлые выходные «Енисей» проиграл на выезде «Крыльям Советов» с крупным счетом 0:4. Впрочем, в первом круге встреча «Арсенала» с красноярцами завершилась нулевой ничьей. Посмотрим, кому удача улыбнется сегодня.

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! 16 марта для всех фанатов канониров — особенный день: наш клуб наконец-то сыграет матч на родном стадионе. Стартовый свисток на встречу против красноярского «Енисея» прозвучит ровно в 19.00. Если вдруг по каким-то причинам не можете присутствовать на игре лично, добро пожаловать в нашу трансляцию — и о ключевых событиях расскажем, и матч обсудим. Вперед, за Тулу!