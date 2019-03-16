Рядом с березовой рощей на Кутузова в Туле станет больше зелени

В ходе объезда глава Пролетарского округа Сергей Шестаков рассказал о проводимой работе по благоустройству. Так на ул. Бондаренко, Кирова, Гумилевской, Новомедвенском проезде, в районе завода «Тулачермет» ведется удаление поросли и вырубка аварийных деревьев.

Евгений Авилов отметил, что после удаления аварийных деревьев необходимо не только выкорчевывать? пни, но и после на этом месте сажать новые растения. Он поручил проработать вопрос по дополнительному озеленению по ряду адресов, в том числе, возле березовой рощи на ул. Кутузова. Посадку сирени предложено организовать во время субботников, которые пройдут в апреле.

Также поручено провести работы по дополнительному озеленению в сквере на ул. Оборонной, на территориях, прилегающих к поликлинике и сельскохозяйственному колледжу.

Евгений Авилов напомнил, что в этом году улицы, которые вошли в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» должны быть благоустроены комплексно: отремонтированы? тротуары, фасады домов, приведены в порядок зеленые насаждения, заборы.

Такие улицы было предложено включить в план субботников, чтобы провести часть работ по благоустройству вместе с жителями.? ?

По результатам объезда Евгений Авилов поручил убрать смет, поросль и аварийные деревья, подготовить цветочные клумбы, посадить живую изгородь, покрасить ограждения и создать дополнительные парковочные карманы.

- Основные косметические работы, к которым необходимо уже приступать? – это опиловка деревьев, удаление лишней поросли, покраска заборов. И активнее привлекайте к этим работам хозяйствующие субъекты, если нужно при помощи УАТН,- отметил глава администрации Тулы.