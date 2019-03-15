В Тульской области железную дорогу готовят к паводку

В Тульской и Узловской дистанциях пути сформированы противоразмывные поезда.

Для обеспечения безопасности и стабильности движения поездов в Тульском регионе Московской железной дороги проводятся противопаводковые мероприятия.

Железнодорожники подготавливают путевую инфраструктуру к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. В Тульской и Узловской дистанциях пути сформированы противоразмывные поезда.

Особое внимание уделено контролю ситуации на участках пути, расположенных в непосредственной близости от рек и водохранилищ, а также в местах обильного разлива талых вод. Организован осмотр больших железнодорожных мостов через реки Ока, Упа, Красивая Меча, Осётр и Плава.

Наблюдения за состоянием подъема воды на водомерных постах на реках и у мостов будут проводиться до полного спада уровня воды. На самых проблематичных участках железнодорожники выставят круглосуточные посты наблюдения.