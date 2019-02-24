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С 25 февраля в Туле стартует продажа билетов на кубковый матч «Арсенал» – «Оренбург»

С 25 февраля в Туле стартует продажа билетов на кубковый матч «Арсенал» – «Оренбург»

Матч состоится 6 марта.

25 февраля в Туле стартует продажа билетов на ответный матч 1/4 финала Кубка России «Арсенал» — «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:

  • 25 февраля — 5 марта: с 14.00 до 19.00;
  • 6 марта: с 14.00 до 19.45.

Обратите внимание, что абонементы на сезон-2018/19 действительны на ответный матч четвертьфинала Кубка. Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Матч «Арсенал» — «Оренбург» состоится 6 марта в 19.00 в Туле.

Отметим, что по-прежнему остается неясной ситуация, где тульская команда сыграет с ЦСКА 2 марта.

Ранее эксперты РПЛ запретили проводить матч в Туле из-за плохого состояния газона. Представители «Арсенала» до сих пор не прокомментировали ситуацию.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:38 +2
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