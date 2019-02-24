Где в Туле 25 февраля не будет электроэнергии

25 февраля специалисты «Тульских городских сетей» проведут ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. М. Горького, 1, 4-а;

ул. Октябрьская, 69, 49-а, 79 к. 1, 49, 77 к. 1, 77;

Красноармейский пр-т, 8, 10;

ул. Лейтейзена, 1;

ул. Сойфера, 7, 9, 14;

п. Южный: ул. 2-я Овражная, 2-а; ул. Станционная, 1−61 (нечётн.), 12−44 (чётн.), 2, 60; п. Комсомльский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9, 1 к. 1, 41−76;

ул. 2-я Овражная, 2-а; ул. Станционная, 1−61 (нечётн.), 12−44 (чётн.), 2, 60; п. Комсомльский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9, 1 к. 1, 41−76; ул. Староникитская, 35−53 (нечётн.), 34−44 (чётн.);

ул. Колетвинова, 8−23;

ул. Оборонная, 27;

ул. Пионерская, 54;

ул. Войкова, 22-а;

п. Горелки: ул. Молодёжная, 1−16; Московское ш., 30−60-а (чётн.)

ул. Молодёжная, 1−16; Московское ш., 30−60-а (чётн.) ул. Осташева, 23−51 (нечётн.), 24−44 (чётн.);

ул. Скуратовская, 100, 102;

ул. Циолковского, 60−74 (чётн.), 77−87 (нечётн.);

ул. Шевченко, 43−81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.);

ул. С. Стальского, 10−30 (чётн.), 1−17 (нечётн.);

ул. Станиславского, 81, 83, 115;

ул. Лескова, 1−11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б;

ул. Щедрина, 1−9 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. 1-я Гостеевская, 1−10;

пер. Водоохранный, 15;

ул. Водоохранная, 37−40-а, 44-в, 45−53;

ул. 3-я Гостеевская, 1−5, 1-в (нечётн.), 4−8 (чётн.);

ул. Водоохранная, 41, 42, 43, 43-а, 44, 44-б;

ул. Шевченко, 88, 90;

ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 2;

п. Горняк: ул. Садовая, 1−35 (нечётн.); 1-й пр-зд, 1−9; 2-й пр-зд, 1, 1-а, 2−10 (чётн.); ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33.