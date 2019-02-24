В Туле прикрыли сайты по продаже водительских удостоверений

Прокуратура Пролетарского района Тулы в ходе мониторинга обнаружила сайты, которые продавали водительские удостоверения различной категории. Зайти на указанные интернет-ресурсы могли любые желающие.

Отметим, что это нарушение сразу двух статей УК РФ: ст. 324 (незаконное приобретение или сбыт официальных документов) и ст. 327 (подделка удостоверения или иного официального документа).

Прокуратура направила в суд два исковых заявления с требованиями признать информацию, размещенную на этих сайтах, запрещенной к распространению. Ведомство потребовало включить ресурсы в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен».

Как сообщает пресс-служба ведомства, исковые заявления прокурора судом рассмотрены и удовлетворены.