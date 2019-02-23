В Туле стартовал хоккейный турнир на призы руководителя главного следователя региона

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Тульской, Курской, Московской и Рязанской областей.

22 февраля в преддверие праздника воинской доблести и верности долгу, мужества и отваги – Дня защитника Отечества в спортивном комплексе «Ледовая арена «Тропик» состоялось открытие хоккейного турнира на призы руководителя СУ СК РФ по Тульской области Александра Старикова.

Хоккейный турнир организован среди детских команд 2010 г.р. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Тульской, Курской, Московской и Рязанской областей.

Александр Стариков поздравил участников турнира и гостей с наступающим праздником – Днем защитника Отечества, пожелал одерживать свою победу в спортивном бою, мужественно и смело преодолевать любые препятствия на пути к успеху, быть сильными и непобедимыми, терпимыми и неуязвимыми, целеустремленными и отважными сердцем. Также Стариков пожелал участникам турнира ярких эмоций, красивой игры, запоминающихся голов и острых моментов. После этого было произведено вбрасывание шайбы – стартовала игра.

На трибунах спортивного комплекса «Ледовая арена «Тропик» за юных хоккеистов болели сотрудники следственного управления, а также воспитанники подшефного следственному управления Долматовского детского дома.