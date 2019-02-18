Тульский «Арсенал» на сборах проиграл «Кайрату» со счётом 2:3

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Два гола в составе тульской команды забили Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов.

Тульские футболисты провели один из заключительных контрольных матчей в турецком Белеке. Соперниками «Арсенала» стал алматинский клуб «Кайрат». Оружейники играли следующим составом: Нигматуллин, Комбаров, Альварес, Григалава, Беляев, Кадири, Ткачёв, Кангва, Бакаев, Горбатенко, Джорджевич.

За четыре минуты до конца первого тайма казахская команда открыла счёт – Виктор Альварес заработал желтую карточку, Раде Дугалич пробил штрафной. В начале второго тайма, «Арсенал» сравнял счет – отличился Зелимхан Бакаев.

На 56-й минуте «Кайрат» забил гол из положения «вне игры» – мяч не был засчитан. Зато в следующие три минуты игрок алматинского клуба Конрад Вржещиньский забил в ворота тулякам сразу два гола.

На 71-й минуте «Арсенал» пробил пенальти – Резиуан Мирзов сократил отставание. Но добиться перевеса не удалось – матч завершился со счётом 2:3 в пользу «Кайрата». Кстати, встреча клубов на прошлогодних сборах завершилась «сухой» ничьёй – 0:0.

Напомним, первый домашний матч в этом году «Арсенал» проведёт в субботу, 2 марта – туляки встретятся с московским ЦСКА. Билеты уже в продаже.