новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» на сборах проиграл «Кайрату» со счётом 2:3
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» на сборах проиграл «Кайрату» со счётом 2:3

Два гола в составе тульской команды забили Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов.

Тульские футболисты провели один из заключительных контрольных матчей в турецком Белеке. Соперниками «Арсенала» стал алматинский клуб «Кайрат». Оружейники играли следующим составом: Нигматуллин, Комбаров, Альварес, Григалава, Беляев, Кадири, Ткачёв, Кангва, Бакаев, Горбатенко, Джорджевич.

За четыре минуты до конца первого тайма казахская команда открыла счёт – Виктор Альварес заработал желтую карточку, Раде Дугалич пробил штрафной. В начале второго тайма, «Арсенал» сравнял счет – отличился Зелимхан Бакаев.

На 56-й минуте «Кайрат» забил гол из положения «вне игры» – мяч не был засчитан. Зато в следующие три минуты игрок алматинского клуба Конрад Вржещиньский забил в ворота тулякам сразу два гола.

На 71-й минуте «Арсенал» пробил пенальти – Резиуан Мирзов сократил отставание. Но добиться перевеса не удалось – матч завершился со счётом 2:3 в пользу «Кайрата». Кстати, встреча клубов на прошлогодних сборах завершилась «сухой» ничьёй – 0:0.

Напомним, первый домашний матч в этом году «Арсенал» проведёт в субботу, 2 марта – туляки встретятся с московским ЦСКА. Билеты уже в продаже.

Сюжет: Арсенал
В Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – ЦСКА
Спорт
В Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – ЦСКА
вчера, в 19:15, 31 3090 3
Тульский «Арсенал» на сборах проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ»
Спорт
Тульский «Арсенал» на сборах проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ»
15 февраля, в 19:42, 6 2271 3
«Арсенал» отправился в Турцию на заключительный сбор
Спорт
«Арсенал» отправился в Турцию на заключительный сбор
13 февраля, в 17:24, 4 849 0
Футболист «Арсенала» перешел в «Тромсё»
Спорт
Футболист «Арсенала» перешел в «Тромсё»
11 февраля, в 17:29, 15 1212 2
Все новости сюжета
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
сборы Арсеналаконтрольный матчАрсенал - Кайратфутболтульский футбол
Место
ТурцияБелек

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Впервые в тульском «Кванториуме» прошел хакатон по VR/AR
Впервые в тульском «Кванториуме» прошел хакатон по VR/AR
Восьмилетнему Максиму Столярову из Щёкино нужна помощь
Восьмилетнему Максиму Столярову из Щёкино нужна помощь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.