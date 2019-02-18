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Впервые в тульском «Кванториуме» прошел хакатон по VR/AR
Фото детского технопарка "Кванториум".

Впервые в тульском «Кванториуме» прошел хакатон по VR/AR

Ребята придумывали и разрабатывали интересные проекты.

15 и 16 февраля в тульском детском технопарке «Кванториум» прошел хакатон по виртуальной и дополненной реальности «VR/AR». В соревнованиях приняли участие школьники и студенты в возрасте от 11 до 17 лет из разных уголков Тульской области. Участники работали над проектами, связанными с внедрением технологий виртуальной и дополненной реальности в социальную сферу, сферу образования и бизнеса.

В первый день команды получили задание разработать и презентовать проект (приложения, панорамный контент и т. п.), связанный с Тулой. За три часа плодотворной работы ребята определились с идеей, разработали пошаговый план создания проекта и даже успели смоделировать необходимые 3D-объекты виртуальной и дополненной реальности.

Во второй день ребята доводили свои проекты до бета-версии и готовили презентации для защиты перед компетентным жюри. Для помощи в оформлении презентации для команд был организован мастер-класс «10 лайфхаков для успешной презентации».

Независимые эксперты оценили общую слаженность работы в команде, умение видеть проблему, формулировать цель и достигать результат, а также определили значимость проекта для практики. В презентации учитывалось умение структурировать материал, логично и последовательно его излагать, уметь объяснять и защищать свои идеи.

Разработанные проекты оказались очень интересными. Например, приложение для знакомства с Тулой и ее историей с использованием VR-технологий; VR-тур по Тульскому кремлю; программа, которая позволяет увидеть предполагаемый результат реставрации объекта при помощи QR-кода и технологии дополненной реальности и др.

Победителями и призерами стали:

  1. «Максимум», Тула.
  2. «Легион», Тула.
  3. KURAGAN, Донской.
 

«Хакатон» — это термин, получившийся от сочетания двух слов: хакер и марафон. Сегодня это просто «марафон программистов», где небольшие команды специалисты из разных областей разработки ПО сообща работают над решением какой-либо проблемы.

Задача хакатона чаще всего — создание полноценного программного обеспечения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:57 +1
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