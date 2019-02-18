Впервые в тульском «Кванториуме» прошел хакатон по VR/AR
Ребята придумывали и разрабатывали интересные проекты.
15 и 16 февраля в тульском детском технопарке «Кванториум» прошел хакатон по виртуальной и дополненной реальности «VR/AR». В соревнованиях приняли участие школьники и студенты в возрасте от 11 до 17 лет из разных уголков Тульской области. Участники работали над проектами, связанными с внедрением технологий виртуальной и дополненной реальности в социальную сферу, сферу образования и бизнеса.
В первый день команды получили задание разработать и презентовать проект (приложения, панорамный контент
Во второй день ребята доводили свои проекты до бета-версии и готовили презентации для защиты перед компетентным жюри. Для помощи в оформлении презентации для команд был организован мастер-класс «10 лайфхаков для успешной презентации».
Независимые эксперты оценили общую слаженность работы в команде, умение видеть проблему, формулировать цель и достигать результат, а также определили значимость проекта для практики. В презентации учитывалось умение структурировать материал, логично и последовательно его излагать, уметь объяснять и защищать свои идеи.
Разработанные проекты оказались очень интересными. Например, приложение для знакомства с Тулой и ее историей с использованием VR-технологий; VR-тур по Тульскому кремлю; программа, которая позволяет увидеть предполагаемый результат реставрации объекта при помощи QR-кода и технологии дополненной реальности и др.
Победителями и призерами стали:
- «Максимум», Тула.
- «Легион», Тула.
- KURAGAN, Донской.
«Хакатон» — это термин, получившийся от сочетания двух слов: хакер и марафон. Сегодня это просто «марафон программистов», где небольшие команды специалисты из разных областей разработки ПО сообща работают над решением какой-либо проблемы.
Задача хакатона чаще всего — создание полноценного программного обеспечения.