новости
новости
Регистрация
Восьмилетнему Максиму Столярову из Щёкино нужна помощь

Восьмилетнему Максиму Столярову из Щёкино нужна помощь

У ребенка ДЦП. На лечение необходимо собрать 73200 рублей. На данный момент собрано 19600 рублей.

Историю Максима Столярова рассказывает его мама — Ирина Александровна:

- В 2010 году у меня умерла мама. Все прекрасно понимают, что такое потерять близкого человека. На тот момент я очень сильно испугалась одиночества. Несмотря на то, что у меня рос сын Женя, я переживала, что когда он вырастет и уйдет в армию, я снова останусь совсем одна. И эта мысль просто сводила меня с ума. Я задумалась о том, что хорошо бы, если у меня появились еще дети. И через год у меня родились тройняшки. Вы не представляете, как я была счастлива! Но это счастье спустя некоторое время омрачил диагноз «ДЦП» у одного из детей. Для меня это был снова сильный удар. Муж успокаивал, что все будет хорошо. Мы начали проходить реабилитации, которые дали положительные результаты. Максим научился стоять у опоры, ползать на коленях и держать предметы в руках.

Но снова удар судьбы! В 2017 году умер мой муж. Несмотря на все жизненные преграды, я очень хочу помочь своему сыну встать на ноги. На данный момент мы проходим реабилитацию в Туле. Узнав о центре «Логос», мне очень захотелось туда попасть. К сожалению, на данный момент я не располагаю такими денежными средствами, чтобы оплатить занятия с ребенком. Всем, кто откликнется на мою просьбу и примет участие в сборе средств, заранее огромное спасибо и низкий поклон.

Семья Столяровых обратилась за помощью в благотворительный фонд «Не молчи». Информацию о том, как перевести средства, можно найти здесь. Вся необходимая информация о ребенке и БФ «Не молчи» находится на сайте.

 

Автор: Кристина Вернигорина , сегодня, в 19:22
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ДЦПсбор средствболезнь ребенкаблаготворительный фонд Не молчи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» на сборах проиграл «Кайрату» со счётом 2:3
Тульский «Арсенал» на сборах проиграл «Кайрату» со счётом 2:3
С фасада многоэтажки на улице Металлургов в Туле осыпаются кирпичи
С фасада многоэтажки на улице Металлургов в Туле осыпаются кирпичи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.