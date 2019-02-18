Восьмилетнему Максиму Столярову из Щёкино нужна помощь

Историю Максима Столярова рассказывает его мама — Ирина Александровна:

- В 2010 году у меня умерла мама. Все прекрасно понимают, что такое потерять близкого человека. На тот момент я очень сильно испугалась одиночества. Несмотря на то, что у меня рос сын Женя, я переживала, что когда он вырастет и уйдет в армию, я снова останусь совсем одна. И эта мысль просто сводила меня с ума. Я задумалась о том, что хорошо бы, если у меня появились еще дети. И через год у меня родились тройняшки. Вы не представляете, как я была счастлива! Но это счастье спустя некоторое время омрачил диагноз «ДЦП» у одного из детей. Для меня это был снова сильный удар. Муж успокаивал, что все будет хорошо. Мы начали проходить реабилитации, которые дали положительные результаты. Максим научился стоять у опоры, ползать на коленях и держать предметы в руках.

Но снова удар судьбы! В 2017 году умер мой муж. Несмотря на все жизненные преграды, я очень хочу помочь своему сыну встать на ноги. На данный момент мы проходим реабилитацию в Туле. Узнав о центре «Логос», мне очень захотелось туда попасть. К сожалению, на данный момент я не располагаю такими денежными средствами, чтобы оплатить занятия с ребенком. Всем, кто откликнется на мою просьбу и примет участие в сборе средств, заранее огромное спасибо и низкий поклон.

Семья Столяровых обратилась за помощью в благотворительный фонд «Не молчи». Информацию о том, как перевести средства, можно найти здесь. Вся необходимая информация о ребенке и БФ «Не молчи» находится на сайте.