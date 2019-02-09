В Ясной Поляне прошел региональный старт гонки «Лыжня России»

Фото пресс-службы Правительства Тульской области.

Участниками стали более 4000 профессиональных спортсменов и любителей.

11 февраля на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» состоялся региональный старт XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

В мероприятии приняли участие около 4000 профессиональных спортсменов и любителей из всех уголков области и других регионов.

Председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев зачитал участникам и гостям мероприятия приветственный адрес Губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится:

- В нашем регионе гонка ежегодно собирает тысячи участников. Это настоящий праздник спорта и здорового образа жизни, который объединяет людей независимо от их возраста и уровня подготовки. Отрадно, что к нам приезжают участники и из соседних регионов.

«Лыжня России» — это хорошая возможность для каждого поддержать физическую форму, проверить свои силы, проникнуться соревновательным духом и приобщиться к лыжному спорту.

Лыжная гонка была проложена непосредственно через территорию через музей-усадьбу Льва Николаевича Толстого. Предусмотрены маршруты на различные дистанции: от 500 метров до 10 километров.

В «Лыжне России» традиционно приняли участие дети и ветераны, прославленные тульские спортсмены, представители предприятий, общественных движений.