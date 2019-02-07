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На ул. Пролетарской туляк ударил девушку бутылкой и отобрал сумку

На ул. Пролетарской туляк ударил девушку бутылкой и отобрал сумку

Преступник поджидал жертву в подъезде.

Накануне вечером в Туле на улице Пролетарской в подъезде одного из многоквартирных домов неизвестный напал на 19-летнюю девушку. Злоумышленник несколько раз ударил жертву стеклянной бутылкой и отобрал сумку. Нанесенный ущерб составил 900 рублей.

- Полицейские незамедлительно приняли меры для установления личности и местонахождения злоумышленника. В первую очередь проверялись мужчины, склонные к имущественным преступлениям, проживающие поблизости от места происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемым оказался 32-летний ранее судимый мужчина, живущий в соседнем доме. У него изъято похищенное. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:31 +4
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