Фото из архива Myslo.
В Туле произошла коммунальная авария: в южной части города проблемы с водой
На Маслово-Песоченском водозаборе произошел порыв трубы диаметром 700 мм.
В настоящее время специалисты АО «Тулагорводоканал» устраняют аварийную ситуацию.
Подача воды производится с пониженным давлением в южной части города, Центральном, Советском, Привокзальном округах, п. Косая гора, п. Скуратово.
Работы планируется завершить к 10.00 утра 7 декабря.
По сообщению администрации города, специалисты АО «Тулагорводоканал» приступили к земляным работам. Ход работ контролируют заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин и глава Привокзального округа Евгений Пятисоцков.
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