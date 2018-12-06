новости
новости
Регистрация
В Туле произошла коммунальная авария: в южной части города проблемы с водой
Фото из архива Myslo.

В Туле произошла коммунальная авария: в южной части города проблемы с водой

На Маслово-Песоченском водозаборе произошел порыв трубы диаметром 700 мм.

В настоящее время специалисты АО «Тулагорводоканал» устраняют аварийную ситуацию.

Подача воды производится с пониженным давлением в южной части города, Центральном, Советском, Привокзальном округах, п. Косая гора, п. Скуратово.

Работы планируется завершить к 10.00 утра 7 декабря.

По сообщению администрации города, специалисты АО «Тулагорводоканал» приступили к земляным работам. Ход работ контролируют заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин и глава Привокзального округа Евгений Пятисоцков.

Автор: Юлия Королева, вчера, в 22:43 0
Другие статьи по темам
Событие
нет водыкоммунальная авария
Место
ТулаЦентральный округПривокзальный округ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ПФК «Арсенал» и клубный массажист оштрафованы после матча с «Зенитом»
ПФК «Арсенал» и клубный массажист оштрафованы после матча с «Зенитом»
Специалисты Пенсионного Фонда рассмотрят обращения туляков
Специалисты Пенсионного Фонда рассмотрят обращения туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.