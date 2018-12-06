В Туле произошла коммунальная авария: в южной части города проблемы с водой

Фото из архива Myslo.

В настоящее время специалисты АО «Тулагорводоканал» устраняют аварийную ситуацию.

Подача воды производится с пониженным давлением в южной части города, Центральном, Советском, Привокзальном округах, п. Косая гора, п. Скуратово.

Работы планируется завершить к 10.00 утра 7 декабря.

По сообщению администрации города, специалисты АО «Тулагорводоканал» приступили к земляным работам. Ход работ контролируют заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин и глава Привокзального округа Евгений Пятисоцков.