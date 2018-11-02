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Молодежный «Арсенал» проиграл в гостях столичному «Локомотиву»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Молодежный «Арсенал» проиграл в гостях столичному «Локомотиву»

Основные составы клубов встретятся в Москве в субботу, 3 ноября.

На столичной «Сапсан Арене» прошла встреча молодёжных составов «Арсенала» и «Локомотива». Туляки в семи последних турах проиграли лишь один раз, а вот красно-зеленые не одержали ни одной победы.

Команды играли следующими составами: «Локомотив»-мол.: Ботнарь, Лапшов, Поярков (Уткин, 46), Логинов, Миронов (Основ, 90+), Карапузов (Цаллагов, 46), Шищенко, Куль (Титков, 61), Лобанов (Сулейманов, 46), Шарков (Черный, 80), Иосифов (Петров, 46).

«Арсенал»-мол.: Шамов, Сокол, Клементьев, Осипов, Мельников (Родинков, 73), Крикуненко, Пацев (Сулаквелидзе, 73), Ивакин, Хлусевич, Петровский (Максименко, 46), Аджоев (Бобров, 77).

Предупреждены Шищенко (39), Цаллагов (60), Миронов (72), Сулейманов (78). Удален Ивакин (39).

В середине первого тайма москвичи забили первый гол – после подачи корнера, оставленный без присмотра туляков на ближней штанге Шищенко головой послал мяч в сетку – 1:0.

На 39-й минуте за грубую игру в центре поля против Карапузова красную карточку получил капитан тульской молодёжки Ярослав Ивакин. На протяжении второго тайма арсенальцы удерживали москвичей, но сравнять счёт им не удавалось. На добавленной минуте железнодорожники удвоили перевес – Ботнарь вынес мяч Сулейманову, который и забил второй гол. 

Напомним, основные составы команд сыграют на московской «РЖД-Арене» завтра, 3 ноября, в 14.00. Текстовую трансляцию матча читайте на Myslo.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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