Юная тулячка без спроса зашла в квартиру подруги и угодила на скамью подсудимых

Она хотела рассказать бабушке подруги о ее поведении.

Одоевский районный суд вынесен обвинительный приговор 17-летней жительнице Арсеньевского района. Девушка обвинялась в незаконном проникновении в квартиру.

11 июля около 20 часов вечера девочка открыла без разрешения дверь в квартиру и зашла, чтобы высказать хозяйке претензии по поводу поведения ее внучки.

Как сообщается на сайте прокуратуры Тульской области, «женщина при этом разрешения на вход в ее квартиру не давала».

За этот проступок суд приговорил 17-летнюю подсудимую к 120 часам обязательных работ. Приговор суда в законную силу не вступил.