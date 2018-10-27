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Юная тулячка без спроса зашла в квартиру подруги и угодила на скамью подсудимых

Юная тулячка без спроса зашла в квартиру подруги и угодила на скамью подсудимых

Она хотела рассказать бабушке подруги о ее поведении.

Одоевский районный суд вынесен обвинительный приговор 17-летней жительнице Арсеньевского района. Девушка обвинялась в незаконном  проникновении в квартиру.
 
11 июля около 20 часов вечера девочка открыла без разрешения дверь в квартиру и зашла, чтобы высказать хозяйке претензии по поводу поведения ее внучки.
 
Как сообщается на сайте прокуратуры Тульской области, «женщина при этом разрешения на вход в ее квартиру не давала».
 
За этот проступок суд приговорил 17-летнюю подсудимую к 120 часам обязательных работ. Приговор суда в законную силу не вступил.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:03 +1
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Место
Тульская областьАрсеньевский район

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