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В Веневском районе экс-начальник ГИБДД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
Фото из архива Myslo.

В Веневском районе экс-начальник ГИБДД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Уголовное дело передано в суд.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Веневскому району. Он обвиняется в ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2017 года были возбуждены 42 материала по фактам ДТП, по которым сотрудник ГИБДД должен был провести проверочные мероприятия. Однако обвиняемый этого не сделал, вследствие чего виновные лица не были привлечены к административной ответственности.

- Данное преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Тульской области, после чего по всем указанным материалам было принято решение о прекращении административного производства в связи с истечением сроков давности, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:28 +1
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