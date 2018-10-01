Тульские легкоатлеты завоевали 14 медалей на «Шиповке юных»

Фото пресс-службы Федерации легкой атлетики Тульской области.

С 19 по 28 сентября в Сочи проходили Всероссийские финальные легкоатлетические соревнования среди школьников по программе клуба «Шиповка юных». Тульская область была представлена во всех возрастных группах и завоевала 14 медалей.

Итоги выступлений подвел президент Тульской областной Федерации лёгкой атлетики Владимир Аллахвердян:

- Уже который год благодаря областному комитету по спорту мы имеем возможность отправлять наших лучших школьников на зимние и летние легкоатлетические финалы, которые проходят в Казани и в Сочи. Через эти старты, в свое время, прошли многие наши спортсмены, которые сейчас защищают честь Тульской области в более взрослом возрасте, становятся победителями и призерами первенств и чемпионатов России, входят в сборные команды нашей страны.

В соревнованиях в Сочи приняли участие более тысячи сильнейших юных легкоатлетов со всей России. Тульские спортсмены успешно выступили в младшей возрастной группе, где есть два безусловных лидера — Виталий Виноградов и Евгений Глебов. Ребята не только завоевали медали в личных видах, но и помогли своей команде победить в эстафетном беге и в командных соревнованиях. Кроме того, в личном многоборье Глебов и Виноградов заняли первое и второе места соответственно. У девочек отличилась Рита Ряховская, завоевав серебро в метании снаряда.

Ее брат, Роман Ряховский, вновь стал сильнейшим в старшей группе в этом виде, метнув снаряд на 84 м 22 см.

Бронза в беге на 60 м туляка Якова Никулина вновь показала, что он входит в число сильнейших спринтеров среди 15-летних юношей.

- Теперь ждем от Яши дальнейшего улучшения результатов и его успешного участия в первенствах Центрального федерального округа и России в составе сборной команды Тульской области уже в более старших возрастных категориях, — отметил Владимир Аллахвердян.

Также Яков вместе с Леонидом Жуковым, Романом Аллахвердяном и Иваном Черновым завоевали золото в эстафете 4×100 м. В забегах приняли участие более 30 команд России. Наша четверка, которую специально к этим соревнованиям готовил тренер Вячеслав Маринов, опередила ближайших конкурентов из Казани более, чем на полсекунды и показала очень высокий результат — 45,71 с.

К сожалению, в средней группе туляки остались без медалей. Но тем не менее воспитанники молодого тренера Андрея Карповича Сергей Нагорных и Анастасия Юдина вошли в дюжину сильнейших в многоборье из более чем двухсот участников у юношей и трёхсот у девушек. Настя остановилась в шаге от бронзы в метании снаряда, уступив с результатом 52 м 30 см третьему призеру всего 15 см.

К сожалению, травму здесь получил наш лидер Даниил Боровков и не смог продолжить участия в соревнованиях. Еще один тульский прыгун, неоднократный призер этих соревнований Константин Соловецкий также выступал с травмой ноги.

- Сказывается то, что мы не имеем круглогодичных условий для занятий прыжками. Отсюда и травматизм. Некогда бывший чисто легкоатлетический манеж, который сегодня приходится делить с волейболистами, концертами и прочими мероприятиями, не имеет даже прыжковых ям. Поэтому тренеры, спортсмены и родители юных наших звёздочек ждут нового современного легкоатлетического сооружения, которое обещал нам построить губернатор области, — отметил Аллахвердян.

Тренеры, подготовившие юных победителей и призеров: Валентина Новова, Ирина Елистратова, Валерий Шабанов, Константин Ряховский, Олег Регурецкий, Ольга Чернова, Надежда Рощупкина, Андрей Маринов, Вячеслав Маринов.