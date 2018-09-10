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Под Киреевском девушка убила своего возлюбленного

Под Киреевском девушка убила своего возлюбленного

Подозреваемая задержана. Ей предъявлены обвинения.

Киреевские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 20-летней девушки.

По предварительным данным, 8 сентября в деревне Сергиевское Киреевского района около 22.00 на ул. Молодежной, 2 было обнаружено тело 24-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями грудной клетки.

В настоящее время установлено, что в тот же день потерпевший со своей сожительницей в квартире распивал спиртные напитки. Между ними произошла серьезная ссора, в результате которой девушка нанесла возлюбленному телесные повреждения. После этого она скрылась с места происшествия.

– Путем проведения согласованных следственных и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая в совершении указанного преступления установлена, задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:45 0
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