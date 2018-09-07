Туляк Сергей Конов стал обладателем Кубка России по практической стрельбе из ружья

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В Брянске прошел финал Кубка России по практической стрельбе из ружья. На соревнования съехались более 120 человек из разных регионов страны: Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и др. Также в неофициальном зачете участвовали спортсмены из Белоруссии, Казахстана и, впервые за всю историю турнира, из Франции.

Сборную Тульской области представили девять стрелков. Наши спортсмены выступали в двух классах — стандартном и модифицированном. Туляки заняли призовые места.

В стандарте на первом месте оказался Сергей Конов, на третьем — Антон Захаров. В модифицированном победителем стал также туляк Сергей Бессонов. В обоих классах команды Тульской области заняли первые места.

По итогам суммы всех финалов обладателем Кубка в стандартном классе в третий раз подряд стал Сергей Конов.

Также впервые разыгрывался Кубок Бенелли. Его обладателем также стал Сергей Конов.

Поздравляем туляков!