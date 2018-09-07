новости
новости
Регистрация
Туляк Сергей Конов стал обладателем Кубка России по практической стрельбе из ружья
Фото героев статьи.

Туляк Сергей Конов стал обладателем Кубка России по практической стрельбе из ружья

По итогам соревнований туляки завоевали три медали.

В Брянске прошел финал Кубка России по практической стрельбе из ружья. На соревнования съехались более 120 человек из разных регионов страны: Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и др. Также в неофициальном зачете участвовали спортсмены из Белоруссии, Казахстана и, впервые за всю историю турнира, из Франции.

Сборную Тульской области представили девять стрелков. Наши спортсмены выступали в двух классах — стандартном и модифицированном. Туляки заняли призовые места.

В стандарте на первом месте оказался Сергей Конов, на третьем — Антон Захаров. В модифицированном победителем стал также туляк Сергей Бессонов. В обоих классах команды Тульской области заняли первые места.

По итогам суммы всех финалов обладателем Кубка в стандартном классе в третий раз подряд стал Сергей Конов.

Также впервые разыгрывался Кубок Бенелли. Его обладателем также стал Сергей Конов.

Поздравляем туляков!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:29 +5
Другие статьи по темам
Место
ТулаБрянск
Прочее
кубок по стрельбе из ружьястрелки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Администрация Алексина: юному алексинцу нужна ваша помощь
Администрация Алексина: юному алексинцу нужна ваша помощь
Житель Тульской области не смог улететь в отпуск из-за долгов по налогам
Житель Тульской области не смог улететь в отпуск из-за долгов по налогам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.