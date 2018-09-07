Администрация Алексина: юному алексинцу нужна ваша помощь

У мальчика диагноз ДЦП, в октябре ему предстоят две операции в Кургане. На лечение квота есть, нужны средства на сопровождающего.

С 1 сентября в Алексине проходит благотворительная акция «Адрес надежды», которую организовала местная администрация. Цель акции — помочь 15-летнему алексинцу – у мальчика диагноз ДЦП, он не может самостоятельно стоять, есть и практически не разговаривает.

– Мы прошли бесчисленные курсы лечения и реабилитации. В феврале этого года мы ездили к врачам-ортопедам в Российский научный центр восстановительной терапии и ортопедии им. Академика Елизарова в Кургане. После консилиума врачи пришли к выводу, что Сереже можно помочь — провести две сложнейшие операции, — рассказывает мама мальчика Наталья Шакина. — После длительного курса реабилитации он сможет сам стоять, возможно, даже сможет сделать самостоятельно первые шаги. Операция платная.

Мы обратились за помощью в министерство здравоохранения Тульской области, нам помогли и выделили квоту на операции.

Первая назначена на 1 ноября, а вторая должна пройти после курса реабилитации — в начале декабря. Квота не распространяется на послеоперационную реабилитацию, оплату дороги и проживания сопровождающего. Сопровождающий Сереже необходим, ему нужен круглосуточный уход. Только проживание в Кургане будет стоить от 2500 в сутки, а там нам предстоит провести не менее двух месяцев. Таких денег у нас нет: работает только муж, а я ухаживаю за сыном и трехгодовалой дочкой.

Администрация Алексина и семья мальчика просят о помощи всех неравнодушных жителей области.

Контактный телефон Натальи Шакиной: 8−920−777−48−86.

Реквизиты для перечисления:

Сбербанк России

Получатель: Шакина Наталья Николаевна.

Счет: 40817810566070100248

Банк получателя: Тульское отделение № 8604 ПАО СБЕРБАНК Г. ТУЛА

ИНН Банка получателя: 7707083893

БИК: 047003608

Корреспондентский счет: 30101810300000000608

Код подразделения: 4086040177

Адрес подразделения банка по месту ведения счета карты: г. Алексин, ул. Арматурная 14.

ВТБ

Банк получателя: Филиал № 3652 Банк ВТБ (ПАО) в г. Воронеже.

БИК банка получателя: 042007855

ИНН. КПП банка получателя: 7702070139.366643002

Кор. сч банка получателя: 30101810545250000855

Получатель: Шакина Наталья Николаевна

Счет получателя: 40817810815454022570.