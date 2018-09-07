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Житель Тульской области не смог улететь в отпуск из-за долгов по налогам

Житель Тульской области не смог улететь в отпуск из-за долгов по налогам

Он задолжал 39 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Чернского и Плавского районов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с К. задолженности по налоговым платежам в размере 39 тыс. рублей.

Мужчина никаких мер по выплате долга не принимал, в связи с чем ему ограничили право выезда за пределы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

Должник, зная о задолженности, все же приобрел билеты для отдыха за рубежом.

Однако улететь ему удалось только после полного погашения долга, включая исполнительский сбор.

 

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, УФССП России по Тульской области настоятельно рекомендует тулякам воспользоваться информационным сервисом «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на официальном сайте Управления и позволяет оперативно получить информацию о своих долгах, а также оплатить их в режиме онлайн.

Также разработано приложение к банку данных исполнительных производств для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone.

Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:03 0
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