Житель Тульской области не смог улететь в отпуск из-за долгов по налогам

В отделе судебных приставов Чернского и Плавского районов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с К. задолженности по налоговым платежам в размере 39 тыс. рублей.

Мужчина никаких мер по выплате долга не принимал, в связи с чем ему ограничили право выезда за пределы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

Должник, зная о задолженности, все же приобрел билеты для отдыха за рубежом.

Однако улететь ему удалось только после полного погашения долга, включая исполнительский сбор.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, УФССП России по Тульской области настоятельно рекомендует тулякам воспользоваться информационным сервисом «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на официальном сайте Управления и позволяет оперативно получить информацию о своих долгах, а также оплатить их в режиме онлайн.

Также разработано приложение к банку данных исполнительных производств для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone.

Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».