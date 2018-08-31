Тульский «Арсенал» пополнил полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзоев
Футболист перешёл к канонирам на правах аренды, и будет играть под номером 19.
В команде оружейников – очередное пополнение. 25-летний полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзоев на условиях аренды перешел в «Арсенал».
Воспитанник кабардино-балкарского футбола ранее играл за столичное «Торпедо», «Терек» и «Тосно». В прошлом сезоне Резиуан забил победный гол за тосненцев в финальном матче Кубка России против «Авангарда».
Текущий чемпионат России хавбек начал в «Ростове», проведя за желто-синих три матча. В «Арсенале» Резиуан Мирзов будет играть под № 19.
29 августа, в 12:45, 1 662 1
26 августа, в 17:07, 47 6817 0
24 августа, в 21:24, 146 4825 5
24 августа, в 09:40, 17 903 6
Другие статьи по темам
Место