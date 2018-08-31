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Тульский «Арсенал» пополнил полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзоев

Тульский «Арсенал» пополнил полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзоев

Футболист перешёл к канонирам на правах аренды, и будет играть под номером 19.

В команде оружейников – очередное пополнение. 25-летний полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзоев на условиях аренды перешел в «Арсенал».

Воспитанник кабардино-балкарского футбола ранее играл за столичное «Торпедо», «Терек» и «Тосно». В прошлом сезоне Резиуан забил победный гол за тосненцев в финальном матче Кубка России против «Авангарда».

Текущий чемпионат России хавбек начал в «Ростове», проведя за желто-синих три матча. В «Арсенале» Резиуан Мирзов будет играть под № 19.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 0
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