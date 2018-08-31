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Тульская Госавтоинспекция: с начала учебного года возрастает риск ДТП с участием детей
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Тульская Госавтоинспекция: с начала учебного года возрастает риск ДТП с участием детей

Полицейские напоминают юным тулякам и их родителям правила безопасного поведения на улице.

Инспекторы отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают автомобилистам: с наступление нового учебного года увеличивается количество детей на улицах и, как следствие, возрастает риск ДТП с их участием.

Детям необходимо время, чтобы адаптироваться к интенсивному дорожному движению после летних каникул. С началом учебного года вблизи образовательных учреждений и в местах массового пребывания детей будут усилены дежурства патрулей ДПС.

Помните, что жизнь и безопасность ребенка – в ваших руках. Соблюдайте несколько простых правил:

  • необходимо вместе с ребенком пройти маршрут от дома до школы, объясняя и показывая, как безопасно перейти проезжую часть, как дойти до остановки общественного транспорта, на каких участках необходимо быть особенно осторожным,
  • важно разъяснить школьнику опасность использования мобильного телефона и наушников при переходе проезжей части,
  • обеспечьте безопасность юного пешехода в темное время суток светоотражающими элементами на одежде – лентами, брелоками и прочими аксессуарами,
  • при перевозке детей в автомобиле, помните о необходимости использования ремня безопасности и специальных детских удерживающих устройств.

Уважаемые водители! Находясь на дороге, помните, что на проезжей части в любой момент может появиться ребенок. Будьте особенно внимательны при движении в местах расположения образовательных учреждений, спортивных площадок и других мест массового пребывания детей. Снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:42 +3
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