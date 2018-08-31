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Электронное ОСАГО станет для туляков удобнее и безопаснее

Электронное ОСАГО станет для туляков удобнее и безопаснее

С начала года электронные полиса «автогражданки» оформили более 130 тысяч жителей региона.

Процесс заключения электронного договора ОСАГО станет удобнее для автовладельцев – Банк России утвердил указание, которое улучшит сервис электронных продаж. Новации, которые начнут работать в начале сентября, уменьшат число злоупотреблений со стороны участников страхового рынка и будут служить дополнительной защитой от мошенников.

«Раньше автовладельцы сталкивались с проблемами при регистрации в личном кабинете на сайте страховщика: в ключах использовались схожие по написанию русские и латинские буквы. Теперь же ключ электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр, что значительно облегчит процедуру регистрации», – отметил управляющий тульским отделением Банка России Дмитрий Новиков. С начала года в Тульской области было оформлено 135 тысяч электронных полисов ОСАГО.

Чтобы исключить случаи мошенничества, установлены требования к отсканированным копиям документов, которые страхователь загружает на сайт страховщика: по новым правилам договор вступает в силу не ранее трех дней со дня заключения. А на один номер телефона теперь можно зарегистрировать только один личный кабинет на сайте страховщика.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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