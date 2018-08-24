Фото из архива Myslo.
Тульская велосипедистка Ксения Андреева завоевала серебро на первенстве Европы
Наша землячка уступила московской спортсменке.
В Швейцарии продолжается борьба за медали на первенстве Европы среди юниоров и андеров по велоспорту на треке.
24 августа копилка российской сборной пополнилась еще двумя наградами — тулячка Ксения Андреева завоевала серебряную медаль в индивидуальном спринте среди юниорок. Золото завоевала также российская гонщица, москвичка Яна Тыщенко.
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