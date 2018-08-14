Тульские авиамоделисты привезли золотую медаль из Латвии

Теперь наши спортсмены готовятся к Чемпионату России, который пройдёт в Тюмени.

В латвийском городе Адажи состоялся этап кубка Мира по авиамодельному спорту, в котором приняли участие представители Федерации авиамодельного спорта Тульской области.

За призовой пьедестал боролось 33 экипажа из США, Англии, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Болгарии, Беларуси, Казахстана, России, Украины и Финляндии.

Погода выдалась неблагоприятная: переменная облачность, порывистый ветер и дождь. В результате двухдневной напряженной борьбы в личном зачете туляки, мастера спорта международного класса Андрей Беляев и Юрий Моисеев завоевали золото, обойдя экипажи из Украины и Москвы.

Теперь тульским спортсменам предстоит выступить на Чемпионате России, который пройдет в Тюмени с 16 по 20 августа.