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Где в Туле 15 августа будет отключена электроэнергия

Где в Туле 15 августа будет отключена электроэнергия

«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Металлургов, 41, 43, 45-в,
  • ул. Приупская, 12-а,
  • ул. Волкова, 1, 2, 3,
  • п. 2-й Западный: ул. Л. Толстого, 8, 10, 10-а,
  • ул. Грибоедова, 1, 54, 56,
  • ул. Жуковского, 1, 2, 3, 4, 6, 4-б,
  • ул. Никитина, 25, 31, 33, 35, 37,
  • ул. Макаренко, 1-а, 3-в,
  • ул. Болдина, 100, 102,
  • ул. Белкина, 18, 26,
  • ул. Демонстрации, 1, 2, 4,
  • ул. Революции, 17,
  • ул. Советская, 16,
  • ул. Октябрьская, 284, 299-а, 301-а,
  • ул. Карпова, 103, 103-а, 101,
  • ул. Богучаровская, 8-а,
  • ул. Малаховская, 8,
  • ул. Циолковского, 2,
  • ул. Кольцова, 2-б-24 (чётн.) 3-31 (нечётн.),
  • ул. Короткая, 1-а-7,
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 3-г, 3-г,
  • ул. Крупской, 2-14-а (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Маяковского, 3-а-27 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),
  • ул. Крупской,
  • ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
  • ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),
  • ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),
  • 1-й Клинской пр-д, 43-47-б,
  • 1-й пр-д, 31-41-а (нечётн.), 20-38 (чётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 63,
  • 2-й пр-д, 25-а-41 (нечётн.),
  • ул. Профсоюзная, 16,
  • п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15,
  • п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 7-18,
  • ул. Кирова, 1-16,
  • ул. Трудовая, 1-9, 2, 4, 6,
  • ул. Люлина, 8, 9,
  • ул. Скуратовская, 97, 99, 101.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:43 +1
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