Юные футболисты «Арсенала» стали серебряными призерами первенства России

Фото пресс-службы «Арсенала».

Воспитанники академии ПФК «Арсенал» выиграли серебряные медали в финальном турнире первенства России (зона «Черноземье»). Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

1 августа в Волгограде завершился зональный финал первенства России среди футболистов 2004 года рождения. Подопечные тренеров Игоря Дронова, Константина Сашилина и Александра Везденецкого уверенно прошли групповой этап, победив курский «Авангард» (1:0) и «Волжанин» из Волжского (6:1). Во встрече с обнинским «Квантом» была зафиксирована ничья — 2:2.

В плей-офф туляки выиграли у воронежского «Труда» (3:1) и липецкого «Металлурга» (2:1) и завоевали право играть в главном матче соревнований, где их ждала новая встреча с «Авангардом». Финал остался за нашими соперниками — 0:3.