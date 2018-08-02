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Житель Богородицка пришиб знакомого лопатой, испугавшись его собаки

Житель Богородицка пришиб знакомого лопатой, испугавшись его собаки

Теперь обвиняемый под подпиской о невыезде.

Прокуратура Тульской области сообщает, что утверждено обвинение по уголовному делу жителя Богородицкого района — 37-летнего Романа З. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 ст. 111 УК РФ, — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В мае 2018 года Роман строил забор около своего дома. Неподалеку проходил его знакомый со своей собакой. С Романом у него были не самые лучшие отношения. Обвиняемому показалось, что собаку вот-вот натравят на него. Решив, что лучшая защита — это нападение, он взял лопату и несколько раз ударил знакомого черенком.

Телесные повреждения, нанесенные потерпевшему, имеют медицинские критерии тяжкого вреда здоровья. Роману З. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 14:00 +3
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житель богородицка
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Богородицк

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