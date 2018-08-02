Житель Богородицка пришиб знакомого лопатой, испугавшись его собаки

Прокуратура Тульской области сообщает, что утверждено обвинение по уголовному делу жителя Богородицкого района — 37-летнего Романа З. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 ст. 111 УК РФ, — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В мае 2018 года Роман строил забор около своего дома. Неподалеку проходил его знакомый со своей собакой. С Романом у него были не самые лучшие отношения. Обвиняемому показалось, что собаку вот-вот натравят на него. Решив, что лучшая защита — это нападение, он взял лопату и несколько раз ударил знакомого черенком.

Телесные повреждения, нанесенные потерпевшему, имеют медицинские критерии тяжкого вреда здоровья. Роману З. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.