Тулякам пришли квитанции с многотысячными задолженностями за свет

На фото в центре Нина Ткачева. Остальные две женщины побоялись стать жертвами других мошенников и не захотели раскрывать свои лица и имена в прессе.

Месяц назад мы уже рассказывали о компании «ЭнергоКонтроль», которая навязывает ненужную замену электросчетчиков. Сейчас организацией занимаются полиция и прокуратура, заведено уголовное дело. Однако неприятности обманутых туляков продолжаются. Теперь компания «ТНС энерго Тула» прислала им квитанции с многотысячной задолженностью. Законно ли это? И как не попасть в ловушку?

В редакцию Myslo обратились туляки, которые столкнулись с мошенничеством печально известной компании «ЭнергоКонтроль». Истории у всех похожи: сотрудники этой фирмы нагрянули в квартиру без предупреждения и навязали покупку и установку нового счетчика.

– Я знала, что у меня новый и исправный счетчик, – рассказывает Нина Ткачева. – Но сотрудники «ЭнергоКонтроля» убедили меня, что в ближайшее время его нужно будет заменить на электронный. Рассказывали, что цены вскоре поднимутся, поэтому выгодно сделать это здесь и сейчас. Мы решили все перепроверить: моя дочь позвонила в «ТНС энерго Тула», спросила, работает ли в Туле «ЭнергоКонтроль», ей сказали, что да. И мы решились на установку. Отнесли потом старый счетчик для списания с него показаний в «ТНС энерго Тула» и успокоились. А теперь в новой квитанции мне выставили счет в размере 16 160 рублей. Откуда у меня такой долг?

Нина Ткачева пришла в редакцию со своими знакомыми, которые побоялись называть свои имена в прессе. У них появились огромные задолженности перед «ТНС энерго Тула», суммы у всех разные. Пенсионеры однажды уже по­платились за свою доверчивость и отдали за установку ненужного счетчика от 3200 до 4900 рублей. Неужели им снова придется выложить деньги? Попробуем разобраться.

Откуда долг?

Большая сумма в квитанциях – это не штраф, а доначисление объемов потребления неучтенной электроэнергии. В тот момент, когда потребитель соглашается на замену счетчиков компанией «ЭнергоКонтроль», он, сам того не зная, нарушает закон. Компания «ТНС энерго Тула» никак не связана с компанией «ЭнергоКонтроль», находящейся на ул. М. Смирнова, 2. Для ресурс­ной организации вы вмешались в работу счетчика и самовольно его демонтировали.

Постановлений о переходе на электронные счетчики нет. Единственный документ, регламентирующий установку счетчиков, – «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные постановлением Правительства №354. Они едины на территории всей страны. По закону, замене подлежат только приборы учета, срок службы или межповерочный интервал которых истек. Обычно он составляет 16 лет. В случае выявления данного факта АО «ТНС энерго Тула» направляет потребителю заказное письмо с уведомлением.

Счетчик также можно заменить, если он неисправен. Но для установления факта неисправности потребителю нужно обратиться с заявлением в «ТНС энерго Тула». Во всех остальных случаях замену счетчика признают незаконной.

Правилами запрещается самовольно (без предварительного согласования с ресурсо­снабжающей организацией) демонтировать прибор учета, а также нарушать целостность знаков контроля (пломб).

16 лет – стандартный межповерочный интервал счетчика.

Заместитель директора по реализации электроэнергии АО «ТНС энерго Тула» Артем Зарва:

Артем Зарва - При выявлении самовольного демонтажа счетчика (то есть без предварительного уведомления АО «ТНС энерго Тула» и снятия показаний ИПУ сотрудниками энергокомпании) и несанкционированного подключения к внутридомовым электросетям составляется акт. В соответствии с законом, абоненту производится доначисление платы за коммунальную услугу в размере, рассчитанном исходя из мощности присоединённого оборудования. Если определить мощность невозможно, то исходят из установленных нормативов с 10-кратным коэффициентом. Нормативы потребления зависят от количества комнат в квартире и числа зарегистрированных проживающих. Именно поэтому суммы, начисленные разным потребителям, отличаются.

Как заменить счетчик по правилам?

Порядок замены индивидуальных приборов учета (ИПУ) установлен все теми же правилами и выглядит так:

Получение потребителем уведомления о необходимости осуществить поверку или произвести замену установленного ИПУ; Согласование с ресурсо­снабжающей организацией даты и времени замены (демонтажа) прибора учета; Выход представителя ресурсоснабжающей организации для снятия показаний и составления акта. Данный документ является обязательным, демонтировать без него прибор учета нельзя; Опломбировка и ввод в эксплуатацию нового (поверенного) прибора учета.

500 случаев несанкционированной замены счетчиков уже выявили сотрудники «ТНС энерго Тула».

Имеет ли право «ЭнергоКонтроль» заменять счетчики?

Работы по замене ИПУ могут осуществлять организации, в штате которых есть персонал, имеющий профессиональное электротехническое образование и допуск для проведения соответствующего вида работ.

Важно предупредить, что в настоящее время на территории Тульской области работают две одноименные организации «ЭнергоКонтроль». Одна из них находится на ул. Тимирязева в Туле и действительно сотрудничает с «ТНС энерго Тула». Однако ее сотрудники не предлагают срочную установку счетчиков, без предупреждения приходя в квартиру.

Другая, о которой мы говорили, находится на ул. М. Смирнова. И сейчас в отношении этой фирмы в УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело по ст. 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба».

Защищаем свои права

При малейшем сомнении нужно обращаться в ресурсоснабжающую организацию. Звоните только по телефонам, указанным на квитанциях. Иногда мошенники под видом контактного центра ресурсной организации называют телефоны своей компании.

Не соглашайтесь на срочную установку счетчика – это первый признак обмана. Но если вы уже попали в ловушку мошенников, обращайтесь с заявлением в полицию и прокуратуру.

Начальник отдела по надзору за следствием в органах МВД России по Тульской области прокуратуры Тульской области Павел Боткин:

– В прокуратуру Пролетарского района Тулы по факту выставления штрафных санкций за несанкционированное потребление электроэнергии после установки счетчиков поступило 14 обращений граждан, 12 из которых направлены в полицию для проведения проверки. По результатам проверки по двум обращениям возбуждены уголовные дела. Кроме того, в правоохранительные органы поступили обращения граждан на действия ООО «ЭнергоКонтроль», по результатам рассмотрения которых также возбуждены уголовные дела. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратурой области взяты на контроль.

Оспорить счет за неучтенную электроэнергию каждый потребитель может в суде. В судебной практике есть случаи, когда решение суда было на стороне потребителя.