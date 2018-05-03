В Туле в ДТП пострадал ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

2 мая в 18.20 в Туле на пересечении улиц Болдина и Машинистов 34-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу «Пежо Партнер» и столкнулся с ним.

В аварии пострадали водитель «Дэу» и пассажир этого автомобиля — мальчик 2015 года рождения. Ребенка госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.