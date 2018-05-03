Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле в ДТП пострадал ребенок
Столкнулись «Дэу» и «Пежо».
2 мая в 18.20 в Туле на пересечении улиц Болдина и Машинистов 34-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу «Пежо Партнер» и столкнулся с ним.
В аварии пострадали водитель «Дэу» и пассажир этого автомобиля — мальчик 2015 года рождения. Ребенка госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место
Прочее