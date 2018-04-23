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В Щёкино директор предприятия попался на взятке в 100 тысяч рублей

В Щёкино директор предприятия попался на взятке в 100 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Следственными органами СК РФ по Тульской области в тесном взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресечено коррупционное преступление.

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в Щёкино по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки за совершение незаконных действий или бездействие).

По версии следствия, в Щёкино сотрудник одного из правоохранительных органов при проведении проверки в управляющей компании выявил нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

20 апреля брат руководителя этой УК (директор другого ООО) попытался дать взятку сотруднику полиции за попустительство при рассмотрении административного правонарушения в суде, а также за то, чтобы сотрудник не предпринимал действий по лишению этой управляющей организации лицензии. Мужчина хотел договориться, чтобы проверки не коснулись и его предприятия. 

Однако сотрудник правоохранительных органов сообщил о готовящемся преступлении.

При передаче 100 тысяч рублей руководитель ООО был задержан сотрудниками УФСБ России.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:21 +3
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