Команда АО «ТНС энерго Тула» стала лидером по мини-футболу

Она досрочно выиграла чемпионат Ассоциации мини-футбола Тульской области Первой лиги А и обеспечила себе выход в высшую лигу.

Сезон 2017/18 оказался для команды «ТНС энерго Тула» невероятно успешным. Спортсмены обеспечили себе досрочную победу в чемпионате АМФТО. На текущий момент сыграно 28 игр из 30, лишь в одном матче первенства энергетики уступили сопернику. После очередного матча по сумме набранных очков команда стала недосягаема для ближайших преследователей. Энергетики досрочно завоевали долгожданную путевку в Высшую лигу любителей футбола.

Команда «ТНС энерго Тула» по мини-футболу - участник АМФТО с 2014 года. За это время команде удалось занять призовые места в каждой лиге, начиная с третьей. В 2017 году энергетики завоевали чемпионский титул областной лиги любителей футбола в своей группе.

АО «ТНС энерго Тула» выступает за здоровый образ жизни и поддерживает сотрудников компании в спортивных начинаниях. Энергетики активно участвуют в городских и региональных спортивных соревнованиях по волейболу, теннису, плаванию, легкой атлетике.