С окончанием отопительного сезона 23 000 жителей Тульской области останутся без газа

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За прошедшие осенние и зимние месяцы жители Тульской области накопили долги за голубое топливо, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Тула». Наибольшая задолженность у владельцев частных домов и квартир с местной системой отопления. Таких должников в Тульской области 23 000.

Общая сумма долга только этих неплательщиков составляет 107 млн рублей.

Во время отопительного сезона подача газа в такие дома и квартиры пока не прекращалась.

По закону, после окончания отопительного сезона для прекращения подачи газа решения суда не требуется.

Поставщику голубого топлива достаточно направить должнику лишь одно уведомление.

Для возобновления газоснабжения помимо долга за газ абоненту придется оплатить и работы по отключению и по подключению к газовой сети. Стоимость таких работ зависит от способа отключения и составляет от 3 до 15 000 рублей.

Если же должник не допускал специалистов ведомства для отключения газового оборудования, и для прекращения подачи газа выполнялся перемонтаж газовой сети или же сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Тула» разрывали подземный газопровод, то стоимость восстановления для должника может возрасти до 100 000 рублей. Также помимо этих расходов придется оплачивать пени за просрочку платежа и судебные издержки.

За последние три года в Тульской области за долги без голубого топлива остались 8 500 человек.

Совместная работа газовиков и правоохранительных органов по отключению неплательщиков от сети газоснабжения усиливается.

Чтобы не остаться без голубого топлива сразу после окончания отопительного сезона, поставщик газа рекомендует должникам в кратчайший срок добровольно оплатить задолженность.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» — поставщик газа предприятиям, организациям и населению Тульской области. На 1 марта 2018 года осуществляется поставка газа 697 000 абонентов.