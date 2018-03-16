Fight Show «Битвы за Тулу»: В Тульском цирке сегодня будет жарко!

Фото Дмитрия Дзюбина.

В тульском «Гостином дворе» состоялись пресс-конференция и предварительное взвешивание тех, кто сегодня выйдет в клетку на арене цирка. А это 24 профессиональных бойца ММА.

Для участия в Fight Show «Битва за Тулу» приглашены звезды ведущих клубов России. Такие, например, как Николай Савилов, бившийся с американской легендой ММА Джеффом Монсоном, Андрей Селедцов и другие. «Это будет турнир не местечковый, международного уровня», — пообещал президент Тульской региональной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» Илья Степанов.

Честь Тульской области будут отстаивать члены сборной команды «Хулиган Team» во главе с чемпионом мира по панкратиону, чемпионом России по боевому самбо Денисом Полехиным.

– Наша команда должна побеждать, — считает Денис. — Мы тренировались, готовились на пределе своих возможностей, поэтому я уверен в каждом из тех парней, которые выйдут в клетку.

В одном из главных поединков дня сойдутся туляк Денис Полехин и крымский боец Евгений Болдырев. В 2013 году они уже бились между собой на III турнире по ММА им. Игоря Вовчанина в Харькове. Тогда наш боец проиграл. Теперь Денис полон сил и желания взять реванш.

– Я изменился, жизнь тоже не стоит на месте. У меня всё получится, чтобы показать хороший красивый бой, — заверил он.

А в титульной схватке сойдутся профессиональный боец лиги М1 Алексей Махно и чемпион Франции по сават и кикбоксингу Дадгджи Ясцин. Алексей Махно — туляк, мастер спорта по кикбоксингу, по комплексному единоборству, двукратный победитель чемпионата Тульской области по боксу, серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу, вице-чемпион Москвы по панкратиону. Без сомнения его бой против Ясцина станет украшением дня. Но вчера наш гость — француз африканского происхождения – еще был преисполнен благодушием и положительными эмоциями.

– Благодарю организаторов за то, что меня пригласили принять участие в этом шоу. Я увидел красивый живописный город, в котором нахожусь впервые. Хорошо расположился в гостинице, вкусно поел и теперь готовлюсь к бою. Очень много смотрел видео своего соперника Алексея Махно. Считаю его опасным соперником и потому настроен очень серьезно.

В ответ Алексей Махно пообещал показать, что российская школа единоборств ничем не уступает французской: «В родном городе буду биться на пределе возможностей и постараюсь победить».

Специально для Myslo на несколько вопросов ответил также организатор мероприятия, президент Тульской региональной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» Илья Степанов.

– Конечно, у меня, как основателя «Хулиган Team», наибольший интерес вызывают мои парни, которые должны показать себя и тот уровень, на котором этот вид единоборств находится сейчас в Туле. А как президент федерации, скажу, что до недавнего времени Тула была совершенно необласкана подобными событиями. Но теперь могу заверить, что если хлеб в Туле есть, то будут и зрелища.

- Бои будут проходить достаточно долго. Что посоветуете тем, кто не спешит попасть к самому началу и увидеть стартовые сражения?

– В ранних поединках будет стопроцентная интрига, поскольку ребята не на шутку мотивированы. Для них это не только гонорарная часть, а возможность заявить о себе, выйти на международный уровень. Поэтому мотивация будет запредельной.

– Влияют ли запланированные бои на личный рейтинг спортсменов?

– Да, конечно. Результаты всех профессиональные поединков, которые проходят в рамках этого мероприятия, будут учитываться при определении личного рейтинга.

– Можно сказать, что участники титульного боя входят в число лучших спортсменов смешанных мировых единоборств?

– На сто процентов. Это ребята, которых показывают по телевизору, чьи поединки вы можете найти в интернете. Не стоит сомневаться, что они хорошо «зарубятся».

– Среди гостей шоу ожидается, как говорят, и Михаил Илюхин.

– Очень рассчитываю на его приезд. Мне довелось тренироваться в его зале. Это потрясающий человек, можно сказать, человек-легенда. Вообще будет интересно. Приедут ребята из Москвы — заряжать в зале не хуже футбольных фанатов. Энергетика будет потрясающая!