На всероссийском конкурсе представили фильм о визите Николая II в Тулу

Фото firestock.ru.

Во время своего железнодорожного путешествия по Центральной России Император провел в городе оружейников один день — 21 ноября 1914 года.

Сотрудники Государственного архива Тульской области подготовили фильм о визите последнего Императора России в оружейную столицу в 1914 году.

Тогда Тула стала одним из пунктов железнодорожного путешествия Николая II по городам Центральной России.

Архивисты повторили путь августейшей особы уже по современным улицам областной столицы.

13-минутная кинолента тульских архивистов прошла отборочный этап Всероссийского конкурса архивных фильмов «Российский хронограф», посвященного 100-летию ведомства в стране.

Финал творческого состязания пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 апреля 2018 года.