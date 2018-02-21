Тульские дзюдоисты завоевали 9 медалей на межрегиональном турнире

Фото из архива Myslo.

16 и 17 февраля в Йошкар-Оле прошел межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя России, гвардии подполковника М. Н. Евтюхина . На соревнования в столицу Республики Марий Эл съехались юноши и девушки 2002-2004 годов рождения и юниорки и юниоры 1999-2001 годов рождения.

Тульскую область на турнире представляли 12 спортсменов.

По итогам состязаний шесть туляков заняли первые места:

Глеб Петров (весовая категория 50 кг);

Денис Коваль (весовая категория 60 кг);

Сергей Аулов (весовая категория 66 кг);

Мария Грызлова (весовая категория 70 кг);

Елена Меркулова (весовая категория 63 кг);

Диана Морозова (весовая категория 52 кг).

Второе место заняли: