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Тульские дзюдоисты завоевали 9 медалей на межрегиональном турнире
Фото из архива Myslo.

Тульские дзюдоисты завоевали 9 медалей на межрегиональном турнире

Тульскую область представляли 12 спортсменов.

16 и 17 февраля в Йошкар-Оле прошел межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя России, гвардии подполковника М. Н. Евтюхина. На соревнования в столицу Республики Марий Эл съехались юноши и девушки 2002-2004 годов рождения и юниорки и юниоры 1999-2001 годов рождения.

Тульскую область на турнире представляли 12 спортсменов.

По итогам состязаний шесть туляков заняли первые места:

  • Глеб Петров (весовая категория 50 кг);
  • Денис Коваль (весовая категория 60 кг);
  • Сергей Аулов (весовая категория 66 кг);
  • Мария Грызлова (весовая категория 70 кг);
  • Елена Меркулова (весовая категория 63 кг);
  • Диана Морозова (весовая категория 52 кг).

Второе место заняли:

  • Никита Семенов (весовая категория 60 кг);
  • Матвей Филатов (весовая категория 81 кг);
  • Кирилл Дзюба (весовая категория 100 кг).
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:16 +2
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