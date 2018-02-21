Фото из архива Myslo.
Тульские дзюдоисты завоевали 9 медалей на межрегиональном турнире
Тульскую область представляли 12 спортсменов.
16 и 17 февраля в Йошкар-Оле прошел межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя России, гвардии подполковника
Тульскую область на турнире представляли 12 спортсменов.
По итогам состязаний шесть туляков заняли первые места:
- Глеб Петров (весовая категория 50 кг);
- Денис Коваль (весовая категория 60 кг);
- Сергей Аулов (весовая категория 66 кг);
- Мария Грызлова (весовая категория 70 кг);
- Елена Меркулова (весовая категория 63 кг);
- Диана Морозова (весовая категория 52 кг).
Второе место заняли:
- Никита Семенов (весовая категория 60 кг);
- Матвей Филатов (весовая категория 81 кг);
- Кирилл Дзюба (весовая категория 100 кг).
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