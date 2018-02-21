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В Туле пройдут чемпионат и первенство по спортивной аэробике
Фото sport.tusur.ru.

В Туле пройдут чемпионат и первенство по спортивной аэробике

В них примут участие 200 спортсменов из разных регионов страны.

23 и 24 февраля в тульском спорткомплексе «Новое поколение» пройдут открытый чемпионат и региональное первенство по спортивной аэробике.

В соревнованиях примут участие 200 спортсменов из Новомосковска, Москвы, Солнечногорска, Дмитрова, Волхова, Волгограда, и Барнаула.

Участники будут соревноваться в возрастных категориях:

  • «дети» — 6-8 лет;
  • «младшие юноши» — 9-11 лет;
  • «юноши» — 12-14 лет;
  • «юниоры» — 15-17 лет;
  • «взрослые» — 18+.

Турнир пройдет по программам:

  • индивидуальные выступления девочек;
  • индивидуальные выступления мальчиков;
  • смешанные пары (мальчик, девочка);
  • трио;
  • групповые программы (5 человек);
  • танцевальная гимнастика (6-8 человек).

23 февраля с 14.30 начнутся квалификационные соревнования. Финальные соревнования пройдут 24 февраля с 10.00 до 17.00. Торжественное открытие состоится 24 февраля в 12.00

Победители соревнований примут участие в первенстве ЦФО по спортивной аэробике, который пройдет в городе Химки Московской области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:30 +4
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