Фото sport.tusur.ru.
В Туле пройдут чемпионат и первенство по спортивной аэробике
В них примут участие 200 спортсменов из разных регионов страны.
23 и 24 февраля в тульском спорткомплексе «Новое поколение» пройдут открытый чемпионат и региональное первенство по спортивной аэробике.
В соревнованиях примут участие 200 спортсменов из Новомосковска, Москвы, Солнечногорска, Дмитрова, Волхова, Волгограда, и Барнаула.
Участники будут соревноваться в возрастных категориях:
- «дети» — 6-8 лет;
- «младшие юноши» — 9-11 лет;
- «юноши» — 12-14 лет;
- «юниоры» — 15-17 лет;
- «взрослые» — 18+.
Турнир пройдет по программам:
- индивидуальные выступления девочек;
- индивидуальные выступления мальчиков;
- смешанные пары (мальчик, девочка);
- трио;
- групповые программы (5 человек);
- танцевальная гимнастика (6-8 человек).
23 февраля с 14.30 начнутся квалификационные соревнования. Финальные соревнования пройдут 24 февраля с 10.00 до 17.00. Торжественное открытие состоится 24 февраля в 12.00
Победители соревнований примут участие в первенстве ЦФО по спортивной аэробике, который пройдет в городе Химки Московской области.
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