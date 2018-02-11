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В «Олимпийском» прошло юбилейное Big Love Show
Фото Алексея Пирязева

В «Олимпийском» прошло юбилейное Big Love Show

Главное музыкальное событие «Love радио» собрало больше 20 тысяч человек. Туляки - в их числе.

Десятое, юбилейное Big Love Show, как обычно, было посвящено Дню всех влюбленных. Четырехчасовой нон-стоп, невероятные спецэффекты, огромная сцена, эксклюзивные и вызывающие наряды звезд отечественной эстрады... Да, это было так: ярко, мощно, незабываемо! 

Мот, Светлана Лобода, Ани Лорак, Дима Билан, Нюша, Ольга Бузова, Тимати, Натан, Алексеев, Артем Пивоваров и многие-многие другие артисты исполнили на сцене «Олимпийского» свои самые горячие хиты. 

Корреспонденты Myslo побывали на грандиозном празднике любви, пообщались с главными героями события и подготовили большой фоторепортаж. 

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 14:55 +1
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