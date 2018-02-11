В «Олимпийском» прошло юбилейное Big Love Show

Фото Алексея Пирязева

Главное музыкальное событие «Love радио» собрало больше 20 тысяч человек. Туляки - в их числе.

Десятое, юбилейное Big Love Show, как обычно, было посвящено Дню всех влюбленных. Четырехчасовой нон-стоп, невероятные спецэффекты, огромная сцена, эксклюзивные и вызывающие наряды звезд отечественной эстрады... Да, это было так: ярко, мощно, незабываемо!

Мот, Светлана Лобода, Ани Лорак, Дима Билан, Нюша, Ольга Бузова, Тимати, Натан, Алексеев, Артем Пивоваров и многие-многие другие артисты исполнили на сцене «Олимпийского» свои самые горячие хиты.

Корреспонденты Myslo побывали на грандиозном празднике любви, пообщались с главными героями события и подготовили большой фоторепортаж.