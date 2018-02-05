В Тульской области пьяный водитель опрокинулся в кювет

Фото УГИБДД по Тульской области.

3 февраля в 18.55 на 14-м километре автодороги «Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты» 48-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлендер», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель получил незначительные травмы. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.