Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области пьяный водитель опрокинулся в кювет
Все обстоятельства ДТП выясняются.
3 февраля в 18.55 на 14-м километре автодороги «Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты» 48-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлендер», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель получил незначительные травмы. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
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