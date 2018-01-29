новости
новости
Регистрация
В Туле пройдут Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»

В Туле пройдут Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»

В этот день соревнования пройдут в 32 регионах России, в них планируют принять участие около 10 000 человек.

3 февраля в Детском конькобежном центре состоятся традиционные открытые Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».

Главный судья соревнований — легенда конькобежного спорта Тулы Валерий Васильевич Прусов.

В этот день соревнования пройдут в 32 регионах России, в них планируют принять участие около 10 000 человек.

Забеги проводятся на дистанции 50 и 100 метров, а также в эстафетах. Призеры соревнований получат медали и дипломы Министерства спорта России.

Начало стартов — с 9.30. Адрес: Тула, ул. М. Горького, 14.

Предварительная регистрация участников будет проходить 2 февраля с 15.00 до 18.00 по телефону 8 (4872)34-42-08.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:16 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
лед нашей надеждыконькобежцы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Венёве «Фольксваген» сбил девушку на пешеходном переходе
В Венёве «Фольксваген» сбил девушку на пешеходном переходе
После расправы над мужем тулячка скрывалась в Московской области
После расправы над мужем тулячка скрывалась в Московской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.