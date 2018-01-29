В Туле пройдут Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»

В этот день соревнования пройдут в 32 регионах России, в них планируют принять участие около 10 000 человек.

3 февраля в Детском конькобежном центре состоятся традиционные открытые Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».



Главный судья соревнований — легенда конькобежного спорта Тулы Валерий Васильевич Прусов.



В этот день соревнования пройдут в 32 регионах России, в них планируют принять участие около 10 000 человек.



Забеги проводятся на дистанции 50 и 100 метров, а также в эстафетах. Призеры соревнований получат медали и дипломы Министерства спорта России.



Начало стартов — с 9.30. Адрес: Тула, ул. М. Горького, 14.



Предварительная регистрация участников будет проходить 2 февраля с 15.00 до 18.00 по телефону 8 (4872)34-42-08.