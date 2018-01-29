Фото УГИБДД по Тульской области.
В Венёве «Фольксваген» сбил девушку на пешеходном переходе
Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
28 января в 17.40 в Венёве на улице Бундурина 21-летняя девушка, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», сбила пешехода. 16-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
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