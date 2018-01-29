В Венёве «Фольксваген» сбил девушку на пешеходном переходе

Фото УГИБДД по Тульской области.

28 января в 17.40 в Венёве на улице Бундурина 21-летняя девушка, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», сбила пешехода. 16-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.